Потребує допомоги родина волинського військового





Про це повідомляє



Подружжя немісцеве, на Волині у них нікого. У малюка важкий діагноз, йому вже зробили першу операцію.



Молодий батько Олександр Гуліта, якого доля звела з цією родиною в лікарні, розповів: «У капітана 14-ї бригади народилась дитина, і зараз вона в Луцьку в реанімації. Батьки немісцеві, всі гроші, які мали, витратили… Зустрілися ми з ними в реанімації для новонароджених. Їхній хлопчик народився 2 травня, і в нього була затримка дихання. Пізніше поставили діагноз «гідроцефалія». Своїми силами ми (спільнота «Тризуб 2», це стоматологи-волонтери) допомогли їм коштами на операцію з шунтуванням. Я виклав у вайбері повідомлення, люди відгукнулись».



Малому покращало на деякий час, але зараз знову пішла затримка дихання. Дуже потрібні кошти на лікування й на уколи, які дають, щоб він міг дихати самостійно. За 3-4 місяці мають робити ще одну операцію.



Небайдужі можуть переказувати гроші на картку Картка Приватбанку 5168-7426-0741-0424 (Решетняк Вікторія Аркадіївна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У реанімації Волинського неонатального центру перебуває мама з немовлям – дружина військовослужбовця 14-ї бригади, яким потрібна допомога.Про це повідомляє Радар Подружжя немісцеве, на Волині у них нікого. У малюка важкий діагноз, йому вже зробили першу операцію.Молодий батько, якого доля звела з цією родиною в лікарні, розповів: «У капітана 14-ї бригади народилась дитина, і зараз вона в Луцьку в реанімації. Батьки немісцеві, всі гроші, які мали, витратили… Зустрілися ми з ними в реанімації для новонароджених. Їхній хлопчик народився 2 травня, і в нього була затримка дихання. Пізніше поставили діагноз «гідроцефалія». Своїми силами ми (спільнота «Тризуб 2», це стоматологи-волонтери) допомогли їм коштами на операцію з шунтуванням. Я виклав у вайбері повідомлення, люди відгукнулись».Малому покращало на деякий час, але зараз знову пішла затримка дихання. Дуже потрібні кошти на лікування й на уколи, які дають, щоб він міг дихати самостійно. За 3-4 місяці мають робити ще одну операцію.

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