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Курс валют у Луцьку на 5 червня

Курс валют у Луцьку на 5 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,856, а продаж - 26,138.

Євро при купівлі становить - 30,161, при продажу - 30,754.

Курс російського рубля: купівля - 0,372, продаж - 0,432.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,698, продаж - 7,293.

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Теги: курс валют, Луцьк
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