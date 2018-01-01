Повідомили, чи готові волинські дитячі табори до пожеж
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На оздоровлення та відпочинок дітей на Волині цьогоріч планують витратити 34 мільйони гривень.
Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна розповіла, що оздоровча кампанія стартувала в лютому. До табору «Молода гвардія» в Одесі відправили 145 дітей. Із лютого в «Артеці» оздоровились 159 дітей волинян. До завершення року у цих таборах планують оздоровити ще понад 5000 дітей.
Планують, що в області запрацює 199 пришкільних таборів, із яких три – наметові, а також 11 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку.
Загалом на оздоровлення та відпочинок дітей на Волині планують витратити 34 мільйони гривень, 18 мільйонів з яких – кошти обласного бюджету, 15 мільйонів – місцевих бюджетів.
«Провели перевірки таборів на відповідність усім нормам та підготували довідки щодо усунення недоліків. На усунення недоліків витратили понад 500 тисяч гривень. Основна частина грошей пішла на встановлення протипожежних сигналізацій. Практично всі табори обладнані протипожежною сигналізацією та засобами гасіння», - зауважила Людмила Плахотна.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко поцікавився, що значить «практично всі» табори обладнані протипожежною сигналізацією.
«Залишився тільки один табір, який відкриється 1 липня, там усі роботи виконають», - повідомила посадовиця.
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Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна розповіла, що оздоровча кампанія стартувала в лютому. До табору «Молода гвардія» в Одесі відправили 145 дітей. Із лютого в «Артеці» оздоровились 159 дітей волинян. До завершення року у цих таборах планують оздоровити ще понад 5000 дітей.
Планують, що в області запрацює 199 пришкільних таборів, із яких три – наметові, а також 11 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку.
Загалом на оздоровлення та відпочинок дітей на Волині планують витратити 34 мільйони гривень, 18 мільйонів з яких – кошти обласного бюджету, 15 мільйонів – місцевих бюджетів.
«Провели перевірки таборів на відповідність усім нормам та підготували довідки щодо усунення недоліків. На усунення недоліків витратили понад 500 тисяч гривень. Основна частина грошей пішла на встановлення протипожежних сигналізацій. Практично всі табори обладнані протипожежною сигналізацією та засобами гасіння», - зауважила Людмила Плахотна.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко поцікавився, що значить «практично всі» табори обладнані протипожежною сигналізацією.
«Залишився тільки один табір, який відкриється 1 липня, там усі роботи виконають», - повідомила посадовиця.
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