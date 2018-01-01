Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 червня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові та Володимир-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі — близько +9…+12 градусів, удень – до +18…+20.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові та Володимир-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі — близько +9…+12 градусів, удень – до +18…+20.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
День глядача в Premier City*
Сьогодні, 20:58
У двох селах на Волині встановили нові автозупинки
Сьогодні, 20:28
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 червня
Сьогодні, 20:00
У Чорнобильській зоні – пожежа
Сьогодні, 19:48
«Піднімає плаття і сідає «по-великому»: у Луцьку діти справляють нужду на майданчиках
Сьогодні, 19:42