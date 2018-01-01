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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 червня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові та Володимир-Волинському очікується суха погода.

Температура повітря вночі — близько +9…+12 градусів, удень – до +18…+20.

Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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