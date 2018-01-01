«Сфотографуй себе в рамочку», - маршрутник до пасажирів
Сьогодні, 00:04
Лучани продовжують обурюватися хамством з боку водіїв міського маршрутного транспорту.
Про черговий випадок у соціальній мережі Facebook повідомила Марія Шабала.
За словами жінки, водій маршрутного таксі за №1 «віз людей, як дрова, але це ще не біда». Коли водія попросили зупинитися, він почав хамити. Коли ж люди обурилися, він узагалі проїхав місце зупинки та завіз їх на кінцеву.
«І на прощання, коли почали люди робити фото номера маршрутки, шофер гордо побажав: «Сфотографуйте себе в грамотку». У мене питання до перевізника: «Ви, як приймаєте на роботу, дивіться кого берете, а то ціни ростуть за проїзд, а хамство зростає швидше».
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Про черговий випадок у соціальній мережі Facebook повідомила Марія Шабала.
За словами жінки, водій маршрутного таксі за №1 «віз людей, як дрова, але це ще не біда». Коли водія попросили зупинитися, він почав хамити. Коли ж люди обурилися, він узагалі проїхав місце зупинки та завіз їх на кінцеву.
«І на прощання, коли почали люди робити фото номера маршрутки, шофер гордо побажав: «Сфотографуйте себе в грамотку». У мене питання до перевізника: «Ви, як приймаєте на роботу, дивіться кого берете, а то ціни ростуть за проїзд, а хамство зростає швидше».
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