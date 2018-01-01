«Сфотографуй себе в рамочку», - маршрутник до пасажирів

Лучани продовжують обурюватися хамством з боку водіїв міського маршрутного транспорту.Про черговий випадок у соціальній мережі Facebook повідомилаЗа словами жінки, водій маршрутного таксі за №1 «віз людей, як дрова, але це ще не біда». Коли водія попросили зупинитися, він почав хамити. Коли ж люди обурилися, він узагалі проїхав місце зупинки та завіз їх на кінцеву.«І на прощання, коли почали люди робити фото номера маршрутки, шофер гордо побажав: «Сфотографуйте себе в грамотку». У мене питання до перевізника: «Ви, як приймаєте на роботу, дивіться кого берете, а то ціни ростуть за проїзд, а хамство зростає швидше».