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«Сфотографуй себе в рамочку», - маршрутник до пасажирів

«Сфотографуй себе в рамочку», - маршрутник до пасажирів
Лучани продовжують обурюватися хамством з боку водіїв міського маршрутного транспорту.

Про черговий випадок у соціальній мережі Facebook повідомила Марія Шабала.

За словами жінки, водій маршрутного таксі за №1 «віз людей, як дрова, але це ще не біда». Коли водія попросили зупинитися, він почав хамити. Коли ж люди обурилися, він узагалі проїхав місце зупинки та завіз їх на кінцеву.

«І на прощання, коли почали люди робити фото номера маршрутки, шофер гордо побажав: «Сфотографуйте себе в грамотку». У мене питання до перевізника: «Ви, як приймаєте на роботу, дивіться кого берете, а то ціни ростуть за проїзд, а хамство зростає швидше».

«Сфотографуй себе в рамочку», - маршрутник до пасажирів

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Теги: маршрутка, Луцьк
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