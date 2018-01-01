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У Луцьку чоловік вкрав куртку зі спортмагазину

У Луцьку чоловік вкрав куртку зі спортмагазину
У Луцьку чоловік обікрав магазин. сума завданих збитків становить дві тисячі гривень.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Інцидент трапився ввечері, 5 червня.

Зловмисник викрав із магазину спорттоварів куртку вартістю в 2 тис. грн. Адміністратор магазину звернулася з відповідною заявою до правоохоронців.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетність до даного злочину 19-річного мешканця села Зміїнець Луцького району.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавленням волі на строк до трьох років.

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Теги: поліція, Волинь
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