У Луцьку чоловік вкрав куртку зі спортмагазину
Сьогодні, 12:21
У Луцьку чоловік обікрав магазин. сума завданих збитків становить дві тисячі гривень.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Інцидент трапився ввечері, 5 червня.
Зловмисник викрав із магазину спорттоварів куртку вартістю в 2 тис. грн. Адміністратор магазину звернулася з відповідною заявою до правоохоронців.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетність до даного злочину 19-річного мешканця села Зміїнець Луцького району.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавленням волі на строк до трьох років.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Інцидент трапився ввечері, 5 червня.
Зловмисник викрав із магазину спорттоварів куртку вартістю в 2 тис. грн. Адміністратор магазину звернулася з відповідною заявою до правоохоронців.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетність до даного злочину 19-річного мешканця села Зміїнець Луцького району.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавленням волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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