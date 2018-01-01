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У селі на Волині сталася пожежа

У селі на Волині сталася пожежа
У селі Красноволя на Волині сталася пожежа у господарській споруді.

Про це пише Кордон.

Пожежа трапилася близько 14.00 у середу, 6 червня.

Вогнем знищено шиферну покрівлю, сільгоспінвентар, пошкоджено перекриття стелі.

Ймовірна причина — необережне поводження власника з вогнем.

На приборкання лиха виїжджали рятувальники Любомльської ДПРЧ-10.


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Теги: пожежа, Волинь
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