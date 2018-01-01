У селі на Волині сталася пожежа





Про це пише



Пожежа трапилася близько 14.00 у середу, 6 червня.



Вогнем знищено шиферну покрівлю, сільгоспінвентар, пошкоджено перекриття стелі.



Ймовірна причина — необережне поводження власника з вогнем.



На приборкання лиха виїжджали рятувальники Любомльської ДПРЧ-10.





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