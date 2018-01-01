У селі на Волині сталася пожежа
Сьогодні, 06:07
У селі Красноволя на Волині сталася пожежа у господарській споруді.
Про це пише Кордон.
Пожежа трапилася близько 14.00 у середу, 6 червня.
Вогнем знищено шиферну покрівлю, сільгоспінвентар, пошкоджено перекриття стелі.
Ймовірна причина — необережне поводження власника з вогнем.
На приборкання лиха виїжджали рятувальники Любомльської ДПРЧ-10.
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Про це пише Кордон.
Пожежа трапилася близько 14.00 у середу, 6 червня.
Вогнем знищено шиферну покрівлю, сільгоспінвентар, пошкоджено перекриття стелі.
Ймовірна причина — необережне поводження власника з вогнем.
На приборкання лиха виїжджали рятувальники Любомльської ДПРЧ-10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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