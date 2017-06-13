Побачила розлючені очі і злякалась: подробиці моторошного вбивства на Волині

На Волині жінка у стані алкогольного сп’яніння зарізала свого чоловіка. Вироком Ковельського міськрайонного суду їй призначили покарання у вигляді семи з половиною років позбавлення волі.Нагадаємо, 24 липня 2016 року у селі Туровичі Турійського району під час сімейної сварки у літній кухні жінка, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння,. Від отриманих травм чоловік помер.Наразі ж в опублікованому вироку Ковельського міськрайонного суду повідомляють деталі моторошного вбивства.Зокрема, відомо, що у жінки – троє дітей. Того трагічного дня майже два роки тому жінка була на озері зі своїми знайомими, випивала.Прийшовши додому ввечері разом із ними, вона пішла поратися по господарству. У цей момент додому повернувся її чоловік, який працював на полі. Він теж був напідпитку. Між чоловіком та дружиною виникла сварка. За словами жінки, причиною було те, що вона п’яна та невчасно нагодувала худобу.За словами жінки, коли знайомі поїхали додому, вона із дитиною на руках сиділа у літній кухні. Нетверезий чоловік почав скидати зі столу посуд та бити жінку кулаками в обличчя. Жінка у суді розповіла, що, коли чоловік повернувся до неї обличчям, то вона побачила його розлючені очі і злякалася, що він буде продовжувати її бити і вона впаде на розбитий посуд з дитиною на руках. Тож вона схопила ніж зі столу і вдарила ним чоловіка в груди.Опісля ж вона побігла в хлів і заховалася там, бо думала, що чоловік живий і буде її наздоганяти. А лише згодом дізналася, що чоловік мертвий.У суді донька подружжя розповіла, що в сім’ї часто виникали сварки, під час яких тато бив маму на очах у дітей.Обвинувачена ж свою вину у суді визнала. Більше того, вона на колінах просила у батьків свого чоловіка пробачення за вбивство сина.Зрештою, суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді семи з половиною років тюрми. До того ж, вона має сплатити по 100 тисяч гривень моральної шкоди матері і батькові вбитого чоловіка.