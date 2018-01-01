Волинські дзюдоїстки — у складі збірної України. ФОТО

Дарина Ляшук та Катерина Пилипюк потрапили до складу збірної команди України серед дзюдо.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.



Він зазначив, що у складі збірної спортсменки поїдуть на чемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів, що відбудеться 28.06 — 01.07. у місті Сараєво.



«Вболіваємо та бажаємо перемог!!!» - написав Віталій Терешкевич.





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