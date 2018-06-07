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Студента з Вінниці звільнили з полону бойовиків

Студента з Вінниці звільнили з полону бойовиків
Співробітники СБУ повернули додому студента вінницького вишу, якого незаконно утримували бойовики терористичної організації “ЛНР”.

Про це пишуть Факти.

"Уродженець Луганщини у 2017 році разом з батьками поїхав до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська для вирішення майнових питань. Під час перебування в місті хлопець спільно з патріотично налаштованими місцевими жителями підняли на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. Патріоти також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу", – розповіли у прес-службі СБУ.

Юнаків затримали учасники незаконних збройних формувань та насильно утримували у будівлі місцевої пенітенціарної установи. При цьому українських бранців допитували представники так званого “МГБ ЛНР”, які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску.

Так, співробітники СБ України вивели незаконно затриманого юнака на підконтрольну українській владі територію та повернули до Вінниці.

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Теги: студент, СБУ, полон
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