Дивовижні фото заходу сонця на Волині
Сьогодні, 00:15
Волинський фотограф Олександр Харланов поділився красою заходу сонця, яку зафіксував на світлинах.
Фото він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Був неперевершений захід сонця», - поділився враженнями Олександр Харланов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Був неперевершений захід сонця», - поділився враженнями Олександр Харланов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дивовижні фото заходу сонця на Волині
Сьогодні, 00:15
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Маршрутник «здер» 5 гривень із дитини, яка не мала учнівського
07 червень, 22:57
Луцький виборчком провалив відкликання 5 депутатів міськради
07 червень, 22:46
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 червня
07 червень, 22:15