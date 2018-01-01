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Дивовижні фото заходу сонця на Волині

Дивовижні фото заходу сонця на Волині
Волинський фотограф Олександр Харланов поділився красою заходу сонця, яку зафіксував на світлинах.

Фото він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Був неперевершений захід сонця», - поділився враженнями Олександр Харланов.


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Теги: природа, Волинь
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