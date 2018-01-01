Маршрутник здер 5 гривень із дитини, яка не мала учнівського

Водій маршрутного таксі в Луцьку здер за проїзд із 11-річної дівчинки 5 гривень замість трьох, бо вона не пред’явила учнівський квиток.Про це у Facebook написав лучанинЗа словами Романюка, інцидент трапився вранці сьогодні, 7 червня. До маршрутки № 19 на зупинці біля гіпермаркету зайшла 11-річна донька Радима Романюка.Дівчинка передала за проїзд 20 гривень, однак отримала тільки 15 гривень решти. Коли ж вона поцікавилася у водія щодо цього, отримала відповідь у грубій формі, що не показала учнівський квиток. Мовляв, якби цей документ був, то дитина могла б заплатити 3 гривні за проїзд.Зі слів Радима Романюка, вимоги водіїв щодо пред’явлення учнівського квитка – безпідставні. Мовляв, форма студентського і учнівського квитка затверджена лише для студентів вишів, а також студентів і учнів ВПТУ.