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Волинянин на ЗіЛ викрав 24 соснові колоди. ФОТО

Волинянин на ЗіЛ викрав 24 соснові колоди. ФОТО
У селі Лисняки Любомльського району поліцейські зупинили автомобіль «ЗіЛ-131», навантажений сосновими колодами.

За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель району, - пише прес=служба поліції Волині.

«Поліцейські встановили, що 36-річний житель Любомльського району в лісовому масиві урочища «Полігон» неподалік села Лисняки викрав 24 соснові колоди, довжиною по 4 м.

Зловмисник завантажив колоди на автомобіль «ЗІЛ» за допомогою маніпулятора. Поліцейські заскочили зловмисника під час транспортування, викраденої лісодеревини.

Автомобіль та колоди вилучили й доставили до Любомльського відділу поліції. Встановлюється сума завданих збитків», – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Волинянин на ЗіЛ викрав 24 соснові колоди. ФОТО
Волинянин на ЗіЛ викрав 24 соснові колоди. ФОТО

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Теги: крадіжка, Волинь, Лисняки, деревина, поліція
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