Волинянин на ЗіЛ викрав 24 соснові колоди. ФОТО





За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель району, - пише прес=служба поліції Волині.



«Поліцейські встановили, що 36-річний житель Любомльського району в лісовому масиві урочища «Полігон» неподалік села Лисняки викрав 24 соснові колоди, довжиною по 4 м.



Зловмисник завантажив колоди на автомобіль «ЗІЛ» за допомогою маніпулятора. Поліцейські заскочили зловмисника під час транспортування, викраденої лісодеревини.



Автомобіль та колоди вилучили й доставили до Любомльського відділу поліції. Встановлюється сума завданих збитків», – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.



Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лисняки Любомльського району поліцейські зупинили автомобіль «ЗіЛ-131», навантажений сосновими колодами.За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель району, - пише прес=служба поліції Волині.«Поліцейські встановили, що 36-річний житель Любомльського району в лісовому масиві урочища «Полігон» неподалік села Лисняки викрав 24 соснові колоди, довжиною по 4 м.Зловмисник завантажив колоди на автомобіль «ЗІЛ» за допомогою маніпулятора. Поліцейські заскочили зловмисника під час транспортування, викраденої лісодеревини.Автомобіль та колоди вилучили й доставили до Любомльського відділу поліції. Встановлюється сума завданих збитків», – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.Триває досудове розслідування.

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