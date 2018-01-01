Волинянин на ЗіЛ викрав 24 соснові колоди. ФОТО
Сьогодні, 20:46
У селі Лисняки Любомльського району поліцейські зупинили автомобіль «ЗіЛ-131», навантажений сосновими колодами.
За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель району, - пише прес=служба поліції Волині.
«Поліцейські встановили, що 36-річний житель Любомльського району в лісовому масиві урочища «Полігон» неподалік села Лисняки викрав 24 соснові колоди, довжиною по 4 м.
Зловмисник завантажив колоди на автомобіль «ЗІЛ» за допомогою маніпулятора. Поліцейські заскочили зловмисника під час транспортування, викраденої лісодеревини.
Автомобіль та колоди вилучили й доставили до Любомльського відділу поліції. Встановлюється сума завданих збитків», – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
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За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель району, - пише прес=служба поліції Волині.
«Поліцейські встановили, що 36-річний житель Любомльського району в лісовому масиві урочища «Полігон» неподалік села Лисняки викрав 24 соснові колоди, довжиною по 4 м.
Зловмисник завантажив колоди на автомобіль «ЗІЛ» за допомогою маніпулятора. Поліцейські заскочили зловмисника під час транспортування, викраденої лісодеревини.
Автомобіль та колоди вилучили й доставили до Любомльського відділу поліції. Встановлюється сума завданих збитків», – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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