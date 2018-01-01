Під Луцьком працює скандальна клініка для алкоголіків та наркоманів. ВІДЕО





Про це йдеться у



Скандальна клініка «Волна +» далі працює. Заклад, де начебто лікують алко- та наркозалежних не припинив свою роботу.



Йдеться про клініку під Луцьком, де незаконно утримували хворих. У них забирали мобільні телефони та верхній одяг, змушували називати себе протестантами та постійно молитися. Вибратися з будинку пацієнти не могли – вікна були загратовані. Нині їхній сайт активний.



Прокуратура відкрила низку кримінальних проваджень стосовно філій по всій Україні. Втім – на роботу закладів це не вплинуло. Його представники, номер телефону яких вказаний на сайті, продовжують агітувати хворих. Лікування пропонують у великих центрах в Полтаві, Івано-Франківську та Одесі, але також можна «підлікуватися у Луцьку».



Центр не працював у Луцькому районі останні півроку. Втім, зараз навіть місцеві кажуть, що помітили нових людей. До озера майже щодня ходять більше 10-ти чоловіків, яких раніше ніхто в селі не бачив. Так триває уже місяць.



Виявляється – у приміщенні колишньої клініки тепер інша організація – «Ренесанс». Організація нова, а напрям роботи – такий самий. Раніше їхня клініка працювала у Луцьку, тепер – переїхали за місто.



Очільник центру додає, що про «Волну плюс» чув лише від нових сусідів. Куди вона переїхала – ніхто не знає, а її представники готові «видати» адресу лише під час зустрічі з потенційним клієнтом.



Прокуратура передала справу щодо утримання громадян проти їх волі до суду. Організаторам та виконавцям загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гаразджа Луцького району працює клініка «Волна +», яка займається нібито лікуванням алко- та наркозалежних громадян.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Скандальна клініка «Волна +» далі працює. Заклад, де начебто лікують алко- та наркозалежних не припинив свою роботу.Йдеться про клініку під Луцьком, де незаконно утримували хворих. У них забирали мобільні телефони та верхній одяг, змушували називати себе протестантами та постійно молитися. Вибратися з будинку пацієнти не могли – вікна були загратовані. Нині їхній сайт активний.Прокуратура відкрила низку кримінальних проваджень стосовно філій по всій Україні. Втім – на роботу закладів це не вплинуло. Його представники, номер телефону яких вказаний на сайті, продовжують агітувати хворих. Лікування пропонують у великих центрах в Полтаві, Івано-Франківську та Одесі, але також можна «підлікуватися у Луцьку».Центр не працював у Луцькому районі останні півроку. Втім, зараз навіть місцеві кажуть, що помітили нових людей. До озера майже щодня ходять більше 10-ти чоловіків, яких раніше ніхто в селі не бачив. Так триває уже місяць.Виявляється – у приміщенні колишньої клініки тепер інша організація – «Ренесанс». Організація нова, а напрям роботи – такий самий. Раніше їхня клініка працювала у Луцьку, тепер – переїхали за місто.Очільник центру додає, що про «Волну плюс» чув лише від нових сусідів. Куди вона переїхала – ніхто не знає, а її представники готові «видати» адресу лише під час зустрічі з потенційним клієнтом.Прокуратура передала справу щодо утримання громадян проти їх волі до суду. Організаторам та виконавцям загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.

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