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Під Луцьком працює скандальна клініка для алкоголіків та наркоманів. ВІДЕО

Під Луцьком працює скандальна клініка для алкоголіків та наркоманів. ВІДЕО
У селі Гаразджа Луцького району працює клініка «Волна +», яка займається нібито лікуванням алко- та наркозалежних громадян.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Скандальна клініка «Волна +» далі працює. Заклад, де начебто лікують алко- та наркозалежних не припинив свою роботу.

Йдеться про клініку під Луцьком, де незаконно утримували хворих. У них забирали мобільні телефони та верхній одяг, змушували називати себе протестантами та постійно молитися. Вибратися з будинку пацієнти не могли – вікна були загратовані. Нині їхній сайт активний.

Прокуратура відкрила низку кримінальних проваджень стосовно філій по всій Україні. Втім – на роботу закладів це не вплинуло. Його представники, номер телефону яких вказаний на сайті, продовжують агітувати хворих. Лікування пропонують у великих центрах в Полтаві, Івано-Франківську та Одесі, але також можна «підлікуватися у Луцьку».

Центр не працював у Луцькому районі останні півроку. Втім, зараз навіть місцеві кажуть, що помітили нових людей. До озера майже щодня ходять більше 10-ти чоловіків, яких раніше ніхто в селі не бачив. Так триває уже місяць.

Виявляється – у приміщенні колишньої клініки тепер інша організація – «Ренесанс». Організація нова, а напрям роботи – такий самий. Раніше їхня клініка працювала у Луцьку, тепер – переїхали за місто.

Очільник центру додає, що про «Волну плюс» чув лише від нових сусідів. Куди вона переїхала – ніхто не знає, а її представники готові «видати» адресу лише під час зустрічі з потенційним клієнтом.

Прокуратура передала справу щодо утримання громадян проти їх волі до суду. Організаторам та виконавцям загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.


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Теги: клініка, Волна +, Луцьк, скандал
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