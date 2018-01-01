Назвали учасників конкурсу соціальних проектів у Луцьку

У Луцьку підбили підсумки конкурсу соціальних проектів, який оголосили ще у квітні.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.У квітні в Луцьку стартував конкурс соціальних проектів, спрямованих на вирішення проблем сімей та окремих осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. До участі було представлено 4 проекти від трьох організацій.Перший проект – «Щаслива родина - квітуча Україна», поданий благодійною організацією «Фонд розвитку ЗОШ №11 «Ерудит». Він має на меті придбання обладнання для роботи психологічно- соціальної служби, а саме інструментів для психодіагностики та оздоблення сенсорної кімнати. У цій кімнаті планують проводити групові та індивідуальні заняття для профілактики нервових зривів, втоми, поліпшення координації рухів, відновлення стресостійкості тощо. Загальна вартість проекту — 23 тисячі гривень.Другий проект під назвою «Сильні батьки – сильні діти» презентувала голова ВОГО «Даун-синдром». Проект передбачає поновлення кімнати релаксації для батьків на базі приміщення ГО «Даун-синдром», проведення у ньому косметичного ремонту, облаштування необхідними меблями та технічним обладнанням для проведення зустрічей та тренінгів. Також він передбачає створення групи психологічної підтримки для родин, де народилася дитина із синдромом Дауна, регулярні бесіди із батьками за участі волонтерів, арт-терапія із дітьми. Його вартість – 31,3 тисячі гривень.Проект під назвою «Стоп-мобінг» має на меті проведення циклу тренінгових занять «Скажи насильству «Ні!», аби запобігти масовим проявам насилля, особливо серед дітей та підлітків, які навчаються у школах. Також він включає проведення конкурсу слоганів на тематику протидії насильству та виготовлення інформаційних буклетів, у яких наводяться правила поведінки у разі зустрічі з агресивним проявами однолітків та інших видів насильства. Вартість проекту- 12,5 тисячі гривень.Проект «Школа відповідального батьківства» спрямований на на підвищення усвідомленості батьківства серед молоді, навчання принципам ефективної та гармонійної поведінки у сім’ї, родині, ознайомлення з ефективними моделями поведінки батьків, які мають гіперактивних, тривожних, агресивних, сором’язливих дітей. Він може охопити молодь віком 18-35 років. Передбачено проведення лекторію для молоді «Основи сімейної психології», тренінгових занять «Усвідомлене та конструктивне батьківство», розробку та друк методичного забезпечення.Члени конкурсної комісії дали оцінку кожному із запропонованих проектів. Перелік переможців буде винесено на засідання виконавчого комітету міської ради.