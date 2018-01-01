У Луцьку на «зебрі» авто збило дівчину. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що іномарка збила дівчину поблизу торгового центру "Караван".



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Медики, що приїхали на місце події, надали їй допомогу, але від госпіталізації потерпіла відмовилася.



На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого автівка збила молоду дівчину на пішохідному переході.Про цеповідомили очевидці події.Відомо, що іномарка збила дівчину поблизу торгового центру "Караван".Медики, що приїхали на місце події, надали їй допомогу, але від госпіталізації потерпіла відмовилася.На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.

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