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У Луцьку на «зебрі» авто збило дівчину. ФОТО

У Луцьку на «зебрі» авто збило дівчину. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого автівка збила молоду дівчину на пішохідному переході.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що іномарка збила дівчину поблизу торгового центру "Караван".

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Медики, що приїхали на місце події, надали їй допомогу, але від госпіталізації потерпіла відмовилася.

На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.

У Луцьку на «зебрі» авто збило дівчину. ФОТО
У Луцьку на «зебрі» авто збило дівчину. ФОТО

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Теги: ДТП, Аварія, Луцьк
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