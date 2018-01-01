У Луцьку на «зебрі» авто збило дівчину. ФОТО
Сьогодні, 11:32
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого автівка збила молоду дівчину на пішохідному переході.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що іномарка збила дівчину поблизу торгового центру "Караван".
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Медики, що приїхали на місце події, надали їй допомогу, але від госпіталізації потерпіла відмовилася.
На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що іномарка збила дівчину поблизу торгового центру "Караван".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат
Медики, що приїхали на місце події, надали їй допомогу, але від госпіталізації потерпіла відмовилася.
На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.
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