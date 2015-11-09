«Життя без тебе – не життя»: про що «говорять» стіни у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Туристи, які приїжджають до Луцька, кажуть, що це – місто стріт-арту. Лучани ж, які ходять вуличками щодня, не завжди звертають увагу на мурали та надписи на будівлях.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує невелику добірку із надписами на стінах будівель у центральній частині міста.
Тут – і вірші, і вислови романтичного змісту, і мотиваційні фрази.
Згодом – добірка із надписами з інших районів Луцька.
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Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує невелику добірку із надписами на стінах будівель у центральній частині міста.
Тут – і вірші, і вислови романтичного змісту, і мотиваційні фрази.
Згодом – добірка із надписами з інших районів Луцька.
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