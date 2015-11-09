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«Життя без тебе – не життя»: про що «говорять» стіни у центрі Луцька. ФОТО

«Життя без тебе – не життя»: про що «говорять» стіни у центрі Луцька. ФОТО
Туристи, які приїжджають до Луцька, кажуть, що це – місто стріт-арту. Лучани ж, які ходять вуличками щодня, не завжди звертають увагу на мурали та надписи на будівлях.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує невелику добірку із надписами на стінах будівель у центральній частині міста.

Тут – і вірші, і вислови романтичного змісту, і мотиваційні фрази.

Згодом – добірка із надписами з інших районів Луцька.

Вулиця Кафедральна, 6, біля Собору святих Петра і Павла
Вулиця Кафедральна, 6, біля Собору святих Петра і Павла
вул. Лесі Українки 24 А
вул. Лесі Українки 24 А
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»
Біля Свято-Троїцького кафедрального собору
Біля Свято-Троїцького кафедрального собору
Біля Свято-Троїцького кафедрального собору
Біля Свято-Троїцького кафедрального собору
Біля Свято-Троїцького кафедрального собору
Біля Свято-Троїцького кафедрального собору
Біля Волинського обласного драматичного театру
Біля Волинського обласного драматичного театру
Вулиця Лесі Українки 19
Вулиця Лесі Українки 19
Вулиця Б.Хмельницького 42
Вулиця Б.Хмельницького 42

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Теги: надписи, будинки, Луцьк, стіни, цитати, вірші
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