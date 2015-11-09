«Життя без тебе – не життя»: про що «говорять» стіни у центрі Луцька. ФОТО

Вулиця Кафедральна, 6, біля Собору святих Петра і Павла

вул. Лесі Українки 24 А

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Вулиця Лесі Українки 49, кафе «Виноград»

Біля Свято-Троїцького кафедрального собору

Біля Свято-Троїцького кафедрального собору

Біля Свято-Троїцького кафедрального собору

Біля Волинського обласного драматичного театру

Вулиця Лесі Українки 19

Вулиця Б.Хмельницького 42

Туристи, які приїжджають до Луцька, кажуть, що це – місто стріт-арту. Лучани ж, які ходять вуличками щодня, не завжди звертають увагу на мурали та надписи на будівлях.Тожпропонує невелику добірку із надписами на стінах будівель у центральній частині міста.Тут – і вірші, і вислови романтичного змісту, і мотиваційні фрази.Згодом – добірка із надписами з інших районів Луцька.