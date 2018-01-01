Волинь похвалилася досягненнями на головній агровиставці України

Волинь взяла участь головній агропромисловій виставці країни.Ювілейна ХХХ Міжнародна агропромислова виставка «Агро 2018» пройшла у Києві з 6 по 9 червня, - повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.Виставку урочисто відкрив прем’єр-міністр УкраїниОчільник уряду оглянув виставку, зокрема і волинські агропідприємства, які вирощують велику рогату худобу. Гройсман поспілкувався із керівником СГПП «Рать»та директором ТзОВ «Баффало»До слова, на підприємстві «Рать» досягли надоїв молока у майже 9 тисяч літрів. Господарство представило три телиці чорно-рябої молочної породи, худобу м’ясних порід також представило СТзОВ «Ратнівський аграрій». В господарстві утримується майже 2000 голів.Загалом, Волинську область презентували 20 підприємств.Обласну експозицію відвідали заступники міністра аграрної політики та продовольства УкраїнитаДиректор департаменту агропромислового розвиткупрезентував обласну експозицію:«Волинь – аграрна область, де із мільйона населення – половина працює на селі. Наші учасники – кращі підприємства, які презентують свої досягнення у продуктивності всіх видів сільськогосподарських культур, а також – у тваринництві. Волинь вирощує четверту частину худоби м’ясного напряму продуктивності в країні. Сьогодні на Волині є багато новацій, тому наша експозиція називається «Волинь – якість, технології, інновації».До слова, в Україні лохина вирощується на площі 600 га, з них 300 га – на Волині.ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» представило виробництво курятини без антибіотиків і стимуляторів росту та реалізацію продукту під ТМ "Епікур".Галузь бджільництва представили приватні пасічникитаСвою продукцію також презентували ТзОВ «Забіяка», СФГ «Золота нива», Групи компаній ТМ «Вілія», ПрАТ «Волиньхолдинг», ТОВ «Старий Порицьк», ТзОВ «Павлівський пивзавод», ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», ТзОВ «Агрофірма Володимирські сади».