вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку

Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку
Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» виграла проект в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», згідно з яким на зміцнення потенціалу пожежних підрозділів області надійде 730 тисяч євро міжнародної технічної допомоги.

Про це заявила директор агенції Ірина Ітані під час засідання постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій 11 червня, - повідомили у прес-службі облради.

Вона зауважила, що волинський проект претендував на 1 мільйон євро підтримки, однак наразі обсяг фінансування зменшуються.

Зі слів Ітані, кошти будуть спрямовані на створення добровільно-рятувальних загонів, оновлення обладнання пожежних частин та створення фільму на протипожежну тематику.

Крім цього, Агенція виграла в рамках програми «Польща-Україна-Білорусь» проект створення єдиної фермерської мережі та реконструкції будинку культури в селі Михлин Горохівського району.

Ітані зазначила, що агенція підготувала значно більше проектів, однак, вони не пройшли в результаті конкурсного відбору.

Члени комісії вкотре наголошують, що волинське лобі є порівняно слабким і малорезультативним у частині залучення коштів міжнародної технічної допомоги. «Проекти потрібно не лише писати, а й далі рухати і відстоювати. треба, щоб був результат - залучення коштів», - зауважив голова комісії Валерій Курстак.

«Треба бути готовими боротися за кожного інвестора», - додав заступник голови Юрій Гупало.

Депутати ставлять у приклад волинянам львівських колег, які виграють значно більше проектів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
Сьогодні, 22:51
Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку
Сьогодні, 22:19
Аварія в Луцьку: фура «притиснула» легкову машину
Сьогодні, 21:56
Власник закриває популярний нічний клуб у Луцьку
Сьогодні, 21:37
Чимало прохань і проблеми «не за адресою»: як Савченко приймав громадян
Сьогодні, 21:26
Схожі новини
У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро
10 червень, 14:04
Розповіли про найбільші «бюджетні» проблеми Волині Розповіли про найбільші «бюджетні» проблеми Волині
08 червень, 16:47
Волинянин заплатив 42 тисячі за неіснуючий трактор Волинянин заплатив 42 тисячі за неіснуючий трактор
07 червень, 13:24
Міста та ОТГ Волині можуть втратити мільйони Міста та ОТГ Волині можуть втратити мільйони
16 травень, 00:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
Сьогодні, 22:51
 0
Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку
Сьогодні, 22:19
 0
Аварія в Луцьку: фура «притиснула» легкову машину
Сьогодні, 21:56
 0
Власник закриває популярний нічний клуб у Луцьку
Сьогодні, 21:37
 0
Чимало прохань і проблеми «не за адресою»: як Савченко приймав громадян
Сьогодні, 21:26
 0
Медіа
відео
1/8