Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку

Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» виграла проект в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», згідно з яким на зміцнення потенціалу пожежних підрозділів області надійде 730 тисяч євро міжнародної технічної допомоги.Про це заявила директор агенціїпід час засідання постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій 11 червня, - повідомили у прес-службі облради.Вона зауважила, що волинський проект претендував на 1 мільйон євро підтримки, однак наразі обсяг фінансування зменшуються.Зі слів Ітані, кошти будуть спрямовані на створення добровільно-рятувальних загонів, оновлення обладнання пожежних частин та створення фільму на протипожежну тематику.Крім цього, Агенція виграла в рамках програми «Польща-Україна-Білорусь» проект створення єдиної фермерської мережі та реконструкції будинку культури в селі Михлин Горохівського району.Ітані зазначила, що агенція підготувала значно більше проектів, однак, вони не пройшли в результаті конкурсного відбору.Члени комісії вкотре наголошують, що волинське лобі є порівняно слабким і малорезультативним у частині залучення коштів міжнародної технічної допомоги. «Проекти потрібно не лише писати, а й далі рухати і відстоювати. треба, щоб був результат - залучення коштів», - зауважив голова комісії«Треба бути готовими боротися за кожного інвестора», - додав заступник головиДепутати ставлять у приклад волинянам львівських колег, які виграють значно більше проектів.