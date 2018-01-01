У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну





Про це у соціальній мережі Facebook написала начальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради Юлія Євпак.



За словами Євпак, виставка розповідає про життя доньки Ярослава Мудрого Анни, яка стала королевою Франції.



«До 20 червня 2018 року кожен може відвідати виставку за адресою м. Луцьк, вул. Шопена, 11, 2 поверх», - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки відкрили виставку коміксів «Анна Ярославна. Мальована стрічка».Про це у соціальній мережі Facebook написала начальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської радиЗа словами Євпак, виставка розповідає про життя доньки Ярослава Мудрого Анни, яка стала королевою Франції.«До 20 червня 2018 року кожен може відвідати виставку за адресою м. Луцьк, вул. Шопена, 11, 2 поверх», - йдеться в дописі.

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