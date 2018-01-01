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У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну

У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну
У приміщенні Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки відкрили виставку коміксів «Анна Ярославна. Мальована стрічка».

Про це у соціальній мережі Facebook написала начальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради Юлія Євпак.

За словами Євпак, виставка розповідає про життя доньки Ярослава Мудрого Анни, яка стала королевою Франції.

«До 20 червня 2018 року кожен може відвідати виставку за адресою м. Луцьк, вул. Шопена, 11, 2 поверх», - йдеться в дописі.

У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну
У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну
У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну
У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну
У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну

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Теги: виставка, Луцьк
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