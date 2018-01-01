У Луцьку на ремонт Ковельської витратять 21 мільйон гривень





Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.



Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що кошторисна вартість ремонту становить 21 мільйон 248 тисяч гривень.



«Там уже замінили бордюрний камінь, відремонтували дорожнє полотно та тротуари, влаштували зливову каналізацію в проблемних місцях», - розповів чиновник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершується ремонт вулиці Ковельської – на ділянці від межі міста до мосту через Стир.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.Директор департаменту ЖКГповідомив, що кошторисна вартість ремонту становить 21 мільйон 248 тисяч гривень.«Там уже замінили бордюрний камінь, відремонтували дорожнє полотно та тротуари, влаштували зливову каналізацію в проблемних місцях», - розповів чиновник.

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