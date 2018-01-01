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У Луцьку на ремонт Ковельської витратять 21 мільйон гривень

У Луцьку на ремонт Ковельської витратять 21 мільйон гривень
У Луцьку завершується ремонт вулиці Ковельської – на ділянці від межі міста до мосту через Стир.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що кошторисна вартість ремонту становить 21 мільйон 248 тисяч гривень.

«Там уже замінили бордюрний камінь, відремонтували дорожнє полотно та тротуари, влаштували зливову каналізацію в проблемних місцях», - розповів чиновник.

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Теги: ремонт, Ковельська, дорога
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