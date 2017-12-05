Розповіли, як живеться знаменитому луцькому Біму у нових господарів. ВІДЕО





Хоча ще декілька місяців тому собаку називали не інакше, як символом вулиці Лесі Українки в Луцьку, - йдеться в сюжеті



Він жив біля кавового вагончика у центрі міста, ходив на мистецькі заходи, позував фотографам і був героєм численних публікацій у ЗМІ.



Попри критику лучан,



Прив’язують собаку рідко. Лише, коли хтось чужий приходить додому аби не вкусив. А більшість часу Бім бігає подвір’ям вільно, ночує у буді. Взимку навіть жив у хаті.



Господарі кажуть, Біма взяли випадково. Переплутали його з псом Арні, який загубився. Але тепер не шкодують. В сім’ї Мартинчуків кажуть, почули в свій бік багато критики, коли взяли пса. Хотіли навіть повернути його на вулицю. Але тепер переконались, що разом їм добре.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знаметий луцький пес на ім’я Бім нині справжній охоронець свого дому, що у місті Ківерці.Хоча ще декілька місяців тому собаку називали не інакше, як символом вулиці Лесі Українки в Луцьку, - йдеться в сюжеті 12 каналу Він жив біля кавового вагончика у центрі міста, ходив на мистецькі заходи, позував фотографам і був героєм численних публікацій у ЗМІ.Попри критику лучан, пса з вулиці забрали і прилаштували у сім’ю . Хоч там він живе лише декілька місяців, своїх господарів справно охороняє. Найбільше, каже Юлія, пес любить семирічного Іллю та шестирічного Назара. З ними він і грається, і гуляє.Прив’язують собаку рідко. Лише, коли хтось чужий приходить додому аби не вкусив. А більшість часу Бім бігає подвір’ям вільно, ночує у буді. Взимку навіть жив у хаті.Господарі кажуть, Біма взяли випадково. Переплутали його з псом Арні, який загубився. Але тепер не шкодують. В сім’ї Мартинчуків кажуть, почули в свій бік багато критики, коли взяли пса. Хотіли навіть повернути його на вулицю. Але тепер переконались, що разом їм добре.

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