На митному посту «Луцьк» вилучили Mercedes за півтора мільйона. ФОТО
Сьогодні, 12:33
Волинські митники на посту «Луцьк» вилучили автомобіль Mercedes-Benz моделі V-Klasse 2016 року випуску.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Встановили, що митний брокер на замовлення громадянина України подав до оформлення декларацію з рахунком-фактурою. У ній значилось, що товар німецького виробника «Daimler AG» за договором купівлі-продажу становить 23900 Євро.
Проте Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС вдалося оперативно отримати відповідь з митних органів Німеччини. Копія транзитної митної декларації засвідчила, що реальна ціна придбання цього авто – 48500 Євро, що за курсом Національного банку України становить близько 1,46 млн грн.
Отже, брокер у змові з власником намагались приховати від митного контролю справжню ціну товару.
Такі дії, відповідно до ст.. 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предмету порушення з його конфіскацією.
Автомобіль тимчасово вилучили до рішення суду про притягнення зловмисника до відповідальності за протоколом, складеним посадовими особами управління організації протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Встановили, що митний брокер на замовлення громадянина України подав до оформлення декларацію з рахунком-фактурою. У ній значилось, що товар німецького виробника «Daimler AG» за договором купівлі-продажу становить 23900 Євро.
Проте Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС вдалося оперативно отримати відповідь з митних органів Німеччини. Копія транзитної митної декларації засвідчила, що реальна ціна придбання цього авто – 48500 Євро, що за курсом Національного банку України становить близько 1,46 млн грн.
Отже, брокер у змові з власником намагались приховати від митного контролю справжню ціну товару.
Такі дії, відповідно до ст.. 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предмету порушення з його конфіскацією.
Автомобіль тимчасово вилучили до рішення суду про притягнення зловмисника до відповідальності за протоколом, складеним посадовими особами управління організації протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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