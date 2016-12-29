На митному посту «Луцьк» вилучили Mercedes за півтора мільйона. ФОТО

Волинські митники на посту «Луцьк» вилучили автомобіль Mercedes-Benz моделі V-Klasse 2016 року випуску.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Встановили, що митний брокер на замовлення громадянина України подав до оформлення декларацію з рахунком-фактурою. У ній значилось, що товар німецького виробника «Daimler AG» за договором купівлі-продажу становить 23900 Євро.Проте Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС вдалося оперативно отримати відповідь з митних органів Німеччини. Копія транзитної митної декларації засвідчила, що реальна ціна придбання цього авто – 48500 Євро, що за курсом Національного банку України становить близько 1,46 млн грн.Отже, брокер у змові з власником намагались приховати від митного контролю справжню ціну товару.Такі дії, відповідно до ст.. 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предмету порушення з його конфіскацією.Автомобіль тимчасово вилучили до рішення суду про притягнення зловмисника до відповідальності за протоколом, складеним посадовими особами управління організації протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.