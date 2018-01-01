У селі на Волині дітей із ДЦП рятують коні

Луцький школярзаймається іпотерапією у селі Вишнів Ківерцівського району. Якщо до цього він пересувався на візку, то тепер ходить із паличкою.Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ, який у Facebook опублікувала журналісткаХлопець народився із дитячим церебральним паралічем. Після десятка операцій рідні зміцнюють його здоров'я за допомогою коней. Батьки таких дітей як Максим об'єдналися і створили громадську організацію «Сильні діти», аби рятувати дітей від недуг.