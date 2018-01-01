У селі на Волині дітей із ДЦП рятують коні
Сьогодні, 08:30
Луцький школяр Максим Логвін займається іпотерапією у селі Вишнів Ківерцівського району. Якщо до цього він пересувався на візку, то тепер ходить із паличкою.
Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ, який у Facebook опублікувала журналістка Оксана Євпак.
Хлопець народився із дитячим церебральним паралічем. Після десятка операцій рідні зміцнюють його здоров'я за допомогою коней. Батьки таких дітей як Максим об'єдналися і створили громадську організацію «Сильні діти», аби рятувати дітей від недуг.
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Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ, який у Facebook опублікувала журналістка Оксана Євпак.
Хлопець народився із дитячим церебральним паралічем. Після десятка операцій рідні зміцнюють його здоров'я за допомогою коней. Батьки таких дітей як Максим об'єдналися і створили громадську організацію «Сильні діти», аби рятувати дітей від недуг.
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