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У селі на Волині дітей із ДЦП рятують коні

У селі на Волині дітей із ДЦП рятують коні
Луцький школяр Максим Логвін займається іпотерапією у селі Вишнів Ківерцівського району. Якщо до цього він пересувався на візку, то тепер ходить із паличкою.

Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ, який у Facebook опублікувала журналістка Оксана Євпак.

Хлопець народився із дитячим церебральним паралічем. Після десятка операцій рідні зміцнюють його здоров'я за допомогою коней. Батьки таких дітей як Максим об'єдналися і створили громадську організацію «Сильні діти», аби рятувати дітей від недуг.



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Теги: діти, Волинь
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