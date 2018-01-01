У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:08
У Луцьку на вулиці Хакімова, 20, поблизу Центрального ринку сталося загоряння житлової будівлі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо зі слів очевидців.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок.
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Загоряння сталося у середу, 13 червня, близько 12 години.
На місці працює поліція та кілька екіпажів пожежних.
У будинку на момент пожежі було троє мешканців, їх евакуювали. У постраждалих - легкі тілесні ушкодження та переляк.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо зі слів очевидців.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явилося відео підпалу Завокзального ринку
Загоряння сталося у середу, 13 червня, близько 12 години.
На місці працює поліція та кілька екіпажів пожежних.
У будинку на момент пожежі було троє мешканців, їх евакуювали. У постраждалих - легкі тілесні ушкодження та переляк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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