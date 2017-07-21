Соціальний проект у Луцьку завершився фотосушкою





Офіційне закриття відбулося 13 червня на території обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, - пише



Завітали сюди люди, які протягом року найактивніше допомагали втілювати ініціативу.



Керівник проекту, представник Інституту волонтерства та громадської співпраці Юлія Порохнавець розповіла про заходи, які відбулась протягом 12 місяців у різних локаціях міста та у Воротневі.



Зокрема влаштовували екскурсії містом «Луцьк знайомий і незнайомий», екологічні екскурсії, клуб соціального кіно, школу фотографа, гуртки із виготовлення ляльок із тканини, школу мехенді, проводили різні зустрічі, дебати, ігри, школу інформаційної безпеки та школу толерантності.



Заходи були для людей різного віку. Зокрема для пенсіонерів діяв клуб «Золоте покоління», де люди культурно проводили час, влаштовували літературні вечори з чаюванням, різні обговорення.



Юлія Порохновець вручила для 15 найактивніших співорганізаторів подяки, а кожен з них поділився враженнями від проекту.



Директор бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк подякувала усім, хто сприяв проекту.



«Бібліотека стала головним осередком втілення програми. Я вважаю. Що участь у таких проектах збагачує, в тому числі і бібліотеку новими контактами і зв’язками. Всі, хто працював з нами, є рідними людьми», - сказала вона.



Член ініціативної групи Наталія Рибачук розповіла про відповідальність, яка лягла на кожного з організаторів заходів.



Євгенія Євтушок висловила сподівання, що проект матиме продовження.



«Окремо хочу подякувати Павлу Березюку за школу фотографа, яка відбувалась у стінах нашої бібліотеки. Павло навчив майстерності фотографії в тому числі і наших бібліотечних працівників. Крім того, були учасниками школи бібліотекарі міста Луцька. Те, які фотографії роблять наші працівники, - це також його заслуга», - сказала Євгенія Євтушок, подякувавши іншим фотографам, які «підстраховували» Павла Березюка у разі його відсутності.



До слова, на подвір’ї бібліотеки влаштували фотосушку, де розмістили найяскравіші світлини соцпроекту.





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