Курс валют у Луцьку на 14 червня





Євро при купівлі становить - 30,405 при продажу - 30,975.



Курс російського рубля: купівля - 0,370, продаж - 0,429.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,350.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,939, а продаж - 26,181.Євро при купівлі становить - 30,405 при продажу - 30,975.Курс російського рубля: купівля - 0,370, продаж - 0,429.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,350.

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