Курс валют у Луцьку на 14 червня
Сьогодні, 08:11
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,939, а продаж - 26,181.
Євро при купівлі становить - 30,405 при продажу - 30,975.
Курс російського рубля: купівля - 0,370, продаж - 0,429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,350.
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Євро при купівлі становить - 30,405 при продажу - 30,975.
Курс російського рубля: купівля - 0,370, продаж - 0,429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,350.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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