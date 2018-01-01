вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 14 червня

Курс валют у Луцьку на 14 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,939, а продаж - 26,181.

Євро при купівлі становить - 30,405 при продажу - 30,975.

Курс російського рубля: купівля - 0,370, продаж - 0,429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,350.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як запобігти хворобі, від якої нема ліків і вакцини: поради експерта
Сьогодні, 08:30
Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера
Сьогодні, 08:25
Курс валют у Луцьку на 14 червня
Сьогодні, 08:11
Військовим на Волині передали 4 автомобілі
Сьогодні, 07:10
Як у Європі: волинська лікарня отримала сучасне обладнання
Сьогодні, 06:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 13 червня Курс валют у Луцьку на 13 червня
13 червень, 08:11
Курс валют у Луцьку на 12 червня Курс валют у Луцьку на 12 червня
12 червень, 08:20
Курс валют у Луцьку на 9 червня Курс валют у Луцьку на 9 червня
09 червень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 8 червня Курс валют у Луцьку на 8 червня
08 червень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як запобігти хворобі, від якої нема ліків і вакцини: поради експерта
Сьогодні, 08:30
 0
Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера
Сьогодні, 08:25
 0
Курс валют у Луцьку на 14 червня
Сьогодні, 08:11
 0
Військовим на Волині передали 4 автомобілі
Сьогодні, 07:10
 0
Як у Європі: волинська лікарня отримала сучасне обладнання
Сьогодні, 06:20
 0
Медіа
відео
1/8