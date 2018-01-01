У Нововолинську обстріляли весільний салон. ФОТО
Сьогодні, 16:51
У Нововолинську, на вулиці Кобзаря, невідомі обстріляли магазин весільного вбрання «Aleksandra Dress️».
Про це пише Радар.
Зазначають, що він знаходиться неподалік від будинку міського голови Віктора Сапожнікова.
Інцидент трапився у ніч на четвер, 14 червня.
Поліція прочісує місто в пошуках злочинця.
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Про це пише Радар.
Зазначають, що він знаходиться неподалік від будинку міського голови Віктора Сапожнікова.
Інцидент трапився у ніч на четвер, 14 червня.
Поліція прочісує місто в пошуках злочинця.
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Коментарі 1
Хтось залишився незадоволений весільним вбранням.
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