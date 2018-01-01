У Нововолинську обстріляли весільний салон. ФОТО





Про це пише



Зазначають, що він знаходиться неподалік від будинку міського голови Віктора Сапожнікова.



Інцидент трапився у ніч на четвер, 14 червня.



Поліція прочісує місто в пошуках злочинця.



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