вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО

«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО
Команда ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» четвертий сезон поспіль стала чемпіоном Волині з футболу серед аматорських команд.

У двадцятому турі чемпіонату, який відбувся 14 червня, команда «Луцьксантехмонтаж №536» виборола перемогу у команди «Стир» зі Старого Чорторийська, зігравши з рахунком 4:1.

Перший гол у ворота суперника команда «Луцьксантехмонтаж №536» забила ще протягом перших 10 хвилин гри. Незважаючи на сильний дощ протягом обох таймів, суперникам вдалося продемонструвати сильну, цікаву, насичену моментами гру.

«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


Гендиректор будівельного підприємства «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха, який очолює однойменну команду, після переможного свистка розповів, що футбол – це, так би мовити, особиста любов і сімейне хобі. Будівельна компанія фінансує фактично три команди: юніорську, ветеранську та власне команду “Луцьксантехмонтаж №536”.

«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


«Кажуть, що все хороше – не вдячна справа. Але ті емоції, які отримуєш під час гри, а особливо після перемоги – безцінні. Приємно бачити хлопців, які згуртовуються, аби разом досягати успіху, і приємно усвідомлювати, що в цьому є і твоя роль, особливо коли успіх увінчується чемпіонським титулом», – висловився Ігор Чорнуха.

Тренер «Луцьксантехмонтаж №536» Олег Федюков розповів, що, як завжди, хвилювався протягом гри, але його підопічні виправдали сподівання.

«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


«І ми, і суперники мали хороші моменти. Але ми їх використали, а їм не вдалося. Хоча і в нас були недопрацювання: то засильні передачі, то заслабкі. Хлопці були дещо не готові грати у такий дощ, поверхня поля слизька. Але дощ – це моя улюблена погода для гри», – додав тренер переможців.

«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО


«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьксантехмонтаж, фотбол, чемпіонат, Волинь, Ігор Чорнуха
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справа Каті Литкіної: у Ковелі судять обвинувачених
Сьогодні, 11:48
У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО
Сьогодні, 11:45
«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Під Луцьком знайшли повішеним зниклого чоловіка
Сьогодні, 11:36
Волинський чиновник поділився зворушливим спогадом про загиблого в аварії голову Шацької громади
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота» Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота»
13 червень, 13:44
Луцькій будівельній компанії боргують 800 тисяч за сільську котельню Луцькій будівельній компанії боргують 800 тисяч за сільську котельню
24 травень, 13:03
У Луцьку відбувся чемпіонат України з художньої гімнастики У Луцьку відбувся чемпіонат України з художньої гімнастики
15 травень, 00:55
На Волині – чемпіонат із водного туризму На Волині – чемпіонат із водного туризму
11 травень, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали хлопця, який продавав штик-ніж
Сьогодні, 12:28
 0
Щоб не забрав квартиру: жінка продала хворого сина в рабство за 50 тисяч
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 12:12
 0
У луцькому «Промені» відбудеться «Guitar evening»*
Сьогодні, 12:03
 0
Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
Сьогодні, 11:49
 0
Медіа
відео
1/8