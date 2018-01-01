«Луцьксантехмонтаж №536» вчетверте став чемпіоном Волині з футболу. ФОТО

Команда ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» четвертий сезонстала чемпіоном Волині з футболу серед аматорських команд.У двадцятому турі чемпіонату, який відбувся 14 червня, команда «Луцьксантехмонтаж №536» виборола перемогу у команди «Стир» зі Старого Чорторийська, зігравши з рахунком 4:1.Перший гол у ворота суперника команда «Луцьксантехмонтаж №536» забила ще протягом перших 10 хвилин гри. Незважаючи на сильний дощ протягом обох таймів, суперникам вдалося продемонструвати сильну, цікаву, насичену моментами гру.Гендиректор будівельного підприємства «Луцьксантехмонтаж №536», який очолює однойменну команду, після переможного свистка розповів, що футбол – це, так би мовити, особиста любов і сімейне хобі. Будівельна компанія фінансує фактично три команди: юніорську, ветеранську та власне команду “Луцьксантехмонтаж №536”.«Кажуть, що все хороше – не вдячна справа. Але ті емоції, які отримуєш під час гри, а особливо після перемоги – безцінні. Приємно бачити хлопців, які згуртовуються, аби разом досягати успіху, і приємно усвідомлювати, що в цьому є і твоя роль, особливо коли успіх увінчується чемпіонським титулом», – висловився Ігор Чорнуха.Тренер «Луцьксантехмонтаж №536»розповів, що, як завжди, хвилювався протягом гри, але його підопічні виправдали сподівання.«І ми, і суперники мали хороші моменти. Але ми їх використали, а їм не вдалося. Хоча і в нас були недопрацювання: то засильні передачі, то заслабкі. Хлопці були дещо не готові грати у такий дощ, поверхня поля слизька. Але дощ – це моя улюблена погода для гри», – додав тренер переможців.