На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували за крадіжку авто





Про це повідомляє Держприкордонслужба України.



Зазначається, що чоловіка затримали та передали Нацполіції за порушення ч.3 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».



Наразі правопорушника передано представникам Національної поліції.

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