На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували за крадіжку авто
Сьогодні, 11:27
В пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці Луцького загону затримали чоловіка, який перебував у розшуку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Зазначається, що чоловіка затримали та передали Нацполіції за порушення ч.3 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».
Наразі правопорушника передано представникам Національної поліції.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Зазначається, що чоловіка затримали та передали Нацполіції за порушення ч.3 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».
Наразі правопорушника передано представникам Національної поліції.
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