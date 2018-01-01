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На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували за крадіжку авто

На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували за крадіжку авто
В пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці Луцького загону затримали чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначається, що чоловіка затримали та передали Нацполіції за порушення ч.3 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Наразі правопорушника передано представникам Національної поліції.

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Теги: Ягодин, чоловік, розшук
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