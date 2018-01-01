У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО

У Луцьку спіймали злодія, який поцупив з сумки пенсіонерки гаманець з грішми.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, інцидент трапився у середу, 13 червня.Близько 10 години капітан поліціїїхав у громадському транспорті. У поле зору поліцейського потрапив чоловік, який вів себе підозріло та швидко вийшов із маршрутки. Працівник поліції вчасно зорієнтувався та запитав пасажирів, чи у них всі речі на місці.Одна із пасажирок, 57-річна пенсіонерка, виявила зникнення із сумки гаманця з грішми та посвідченням. Поліцейський зупинив маршрутку і наздогнав зловмисника. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 45-річний мешканець Івано-Франківська. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.Триває слідство.