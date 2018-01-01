У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку спіймали злодія, який поцупив з сумки пенсіонерки гаманець з грішми.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився у середу, 13 червня.
Близько 10 години капітан поліції Сергій Карпінський їхав у громадському транспорті. У поле зору поліцейського потрапив чоловік, який вів себе підозріло та швидко вийшов із маршрутки. Працівник поліції вчасно зорієнтувався та запитав пасажирів, чи у них всі речі на місці.
Одна із пасажирок, 57-річна пенсіонерка, виявила зникнення із сумки гаманця з грішми та посвідченням. Поліцейський зупинив маршрутку і наздогнав зловмисника. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 45-річний мешканець Івано-Франківська. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Триває слідство.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився у середу, 13 червня.
Близько 10 години капітан поліції Сергій Карпінський їхав у громадському транспорті. У поле зору поліцейського потрапив чоловік, який вів себе підозріло та швидко вийшов із маршрутки. Працівник поліції вчасно зорієнтувався та запитав пасажирів, чи у них всі речі на місці.
Одна із пасажирок, 57-річна пенсіонерка, виявила зникнення із сумки гаманця з грішми та посвідченням. Поліцейський зупинив маршрутку і наздогнав зловмисника. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 45-річний мешканець Івано-Франківська. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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