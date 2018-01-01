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У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО

У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО
У Луцьку спіймали злодія, який поцупив з сумки пенсіонерки гаманець з грішми.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився у середу, 13 червня.

Близько 10 години капітан поліції Сергій Карпінський їхав у громадському транспорті. У поле зору поліцейського потрапив чоловік, який вів себе підозріло та швидко вийшов із маршрутки. Працівник поліції вчасно зорієнтувався та запитав пасажирів, чи у них всі речі на місці.

Одна із пасажирок, 57-річна пенсіонерка, виявила зникнення із сумки гаманця з грішми та посвідченням. Поліцейський зупинив маршрутку і наздогнав зловмисника. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 45-річний мешканець Івано-Франківська. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Триває слідство.
У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО

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Теги: поліція, Луцьк, крадіжка
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