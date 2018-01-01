Гід по знижках від ПортCity*
Сьогодні, 17:30
Торгово-розважальний центр ПортCity підготував чергову порцію знижок, тож не пропустіть спекотні пропозиції.
15-17 червня можна дуже вигідно придбати одяг та взуття.
Отож, знижки від -50% будуть у таких магазинах, як:
OLKO, Tom Tailor, Actors (-60%), Estro, Спортландія та Лігаспорт.
Запрошуємо до літнього шопінгу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
15-17 червня можна дуже вигідно придбати одяг та взуття.
Отож, знижки від -50% будуть у таких магазинах, як:
OLKO, Tom Tailor, Actors (-60%), Estro, Спортландія та Лігаспорт.
Запрошуємо до літнього шопінгу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Синоптики попереджають про грози і шквали
Сьогодні, 18:01
Гід по знижках від ПортCity*
Сьогодні, 17:30
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Сьогодні, 17:12