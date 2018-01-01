Гід по знижках від ПортCity*





15-17 червня можна дуже вигідно придбати одяг та взуття.



Отож, знижки від -50% будуть у таких магазинах, як:



OLKO, Tom Tailor, Actors (-60%), Estro, Спортландія та Лігаспорт.



Запрошуємо до літнього шопінгу!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торгово-розважальний центр ПортCity підготував чергову порцію знижок, тож не пропустіть спекотні пропозиції.15-17 червня можна дуже вигідно придбати одяг та взуття.Отож, знижки від -50% будуть у таких магазинах, як:OLKO, Tom Tailor, Actors (-60%), Estro, Спортландія та Лігаспорт.Запрошуємо до літнього шопінгу!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію