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Гід по знижках від ПортCity*

Гід по знижках від ПортCity*
Торгово-розважальний центр ПортCity підготував чергову порцію знижок, тож не пропустіть спекотні пропозиції.

15-17 червня можна дуже вигідно придбати одяг та взуття.

Отож, знижки від -50% будуть у таких магазинах, як:

OLKO, Tom Tailor, Actors (-60%), Estro, Спортландія та Лігаспорт.

Запрошуємо до літнього шопінгу!
Гід по знижках від ПортCity*

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Теги: гід по знижка, ПортCity
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