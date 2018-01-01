вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого

Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого
У Ковелі на вулиці Варшавській біля магазину «Маячок» 35-річна місцева жителька роздягнулася догола.

Це вона зробила у присутності неповнолітніх та перехожих, висловлюючись нецензурною лайкою на адресу іншої особи, - пише Район.Ковель.

Пригода трапилася о 19-й годині 21 травня. Хтось із громадян викликав наряд поліції. Правоохоронці склали на жінку протокол за недостойну поведінку, а згодом матеріали адміністративної справи передали до Ковельського міськрайонного суду.

Вину «стриптизерка» визнала повністю і просила суд суворо не карати. Крім того, її вину доводили пояснення свідка та відео з місця події.

При цьому суд не знайшов обставин, які могли обтяжувати відповідальність за проступок. Ковельчанку оштрафували на 51 гривню.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Повезло комусь там бути. Така фоточка.
Відповісти
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому
Сьогодні, 16:44
Брехун! У кого ви на зарплаті? - Яковлев до Поліщука. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого
Сьогодні, 16:25
Волинянку «посадили» на три роки за сім злочинів
Сьогодні, 16:11
У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро
10 червень, 14:04
У Ковелі заслухали шість свідків у справі вбивства Литкіної У Ковелі заслухали шість свідків у справі вбивства Литкіної
18 квітень, 13:46
На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей
27 березень, 16:31
На Волині судили працівницю Пенсійного фонду На Волині судили працівницю Пенсійного фонду
01 березень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
На волинських митних постах збільшився потік вантажів
Сьогодні, 16:58
 0
У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому
Сьогодні, 16:44
 0
Брехун! У кого ви на зарплаті? - Яковлев до Поліщука. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8