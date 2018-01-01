Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого





Це вона зробила у присутності неповнолітніх та перехожих, висловлюючись нецензурною лайкою на адресу іншої особи, - пише



Пригода трапилася о 19-й годині 21 травня. Хтось із громадян викликав наряд поліції. Правоохоронці склали на жінку протокол за недостойну поведінку, а згодом матеріали адміністративної справи передали до Ковельського міськрайонного суду.



Вину «стриптизерка» визнала повністю і просила суд суворо не карати. Крім того, її вину доводили пояснення свідка та відео з місця події.



При цьому суд не знайшов обставин, які могли обтяжувати відповідальність за проступок. Ковельчанку оштрафували на 51 гривню.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Варшавській біля магазину «Маячок» 35-річна місцева жителька роздягнулася догола.Це вона зробила у присутності неповнолітніх та перехожих, висловлюючись нецензурною лайкою на адресу іншої особи, - пише Район.Ковель Пригода трапилася о 19-й годині 21 травня. Хтось із громадян викликав наряд поліції. Правоохоронці склали на жінку протокол за недостойну поведінку, а згодом матеріали адміністративної справи передали до Ковельського міськрайонного суду.Вину «стриптизерка» визнала повністю і просила суд суворо не карати. Крім того, її вину доводили пояснення свідка та відео з місця події.При цьому суд не знайшов обставин, які могли обтяжувати відповідальність за проступок. Ковельчанку оштрафували на 51 гривню.

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