Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого
Сьогодні, 16:25
У Ковелі на вулиці Варшавській біля магазину «Маячок» 35-річна місцева жителька роздягнулася догола.
Це вона зробила у присутності неповнолітніх та перехожих, висловлюючись нецензурною лайкою на адресу іншої особи, - пише Район.Ковель.
Пригода трапилася о 19-й годині 21 травня. Хтось із громадян викликав наряд поліції. Правоохоронці склали на жінку протокол за недостойну поведінку, а згодом матеріали адміністративної справи передали до Ковельського міськрайонного суду.
Вину «стриптизерка» визнала повністю і просила суд суворо не карати. Крім того, її вину доводили пояснення свідка та відео з місця події.
При цьому суд не знайшов обставин, які могли обтяжувати відповідальність за проступок. Ковельчанку оштрафували на 51 гривню.
Фото ілюстративне
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Це вона зробила у присутності неповнолітніх та перехожих, висловлюючись нецензурною лайкою на адресу іншої особи, - пише Район.Ковель.
Пригода трапилася о 19-й годині 21 травня. Хтось із громадян викликав наряд поліції. Правоохоронці склали на жінку протокол за недостойну поведінку, а згодом матеріали адміністративної справи передали до Ковельського міськрайонного суду.
Вину «стриптизерка» визнала повністю і просила суд суворо не карати. Крім того, її вину доводили пояснення свідка та відео з місця події.
При цьому суд не знайшов обставин, які могли обтяжувати відповідальність за проступок. Ковельчанку оштрафували на 51 гривню.
Фото ілюстративне
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Коментарі 1
Повезло комусь там бути. Така фоточка.
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