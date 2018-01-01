Брехун! У кого ви на зарплаті? - Яковлев до Поліщука. ФОТО

Експерт Центру розвитку урядуваннявідповів на «закиди» радника Луцького міського головив ефірі ТРК «Аверс».Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.«Ігор Поліщук, вчергове стверджую: Ви - брехун!!!» - пише Яковлев.Чоловік зазначає, що Ігор Поліщук у ефірі місцевого телеканалу заявив про те, що він разом з(експерт Центру розвитку урядування, - ред.) перебуває на зарплаті у Волинській облспоживспілці.«Справа в тому, що брехати доводиться, якщо не маєш аргументів довести свою позицію.Позиція моя і моїх колег в першу чергу ґрунтується не на захисті суб’єкта господарювання, а на захисті інтересів Луцької громади. Я стверджував і стверджую, що віджим земельних ділянок в облспоживспілки і в подальшому (я переконаний в цьому) в інших підприємців є юридичним свавіллям і призведе до зменшення надходжень до бюджету міста.» - зауважує Яковлев.«Поясню на конкретному прикладі:Земельна ділянка площею орієнтовно 50 сотих по вулиці Замкова (частина старого ринку, яку вже забрали).У 2017 році Облспоживспілка заплатила в бюджет міста орендної плати за користування цією ділянкою за ставкою 4,7% від нормативної оцінки землі більше, як пів мільйона гривень.Комунальне підприємство буде сплачувати земельний податок з відсотковою ставкою 1%, або 109 тис.грн., тобто в п’ять разів менше. І це відображено в розрахунку планових витрат підприємства. Тими ж розрахунками підприємство прогнозує 5% рентабельності.Тобто, якщо спрацює ефективно, без дебіторської заборгованості, то заробить 74 (!!!) тисячі гривень, з яких максимум заплатить в бюджет податку на прибуток 7,4 тис.грн.» - пише лучанин.«Тому на 50-ти сотках було 500 тис.грн. а після «ефективного» рішення Ігоря Поліщука стало 107,4 тис.грн. Браво!!!» - іронізує експерт ЦРУ.«З огляду на попередні вчинки команди, яку очолює Ігор Поліщук стосовно дерибану двох гектарів землі по вулиці Рівненська, спроби дерибану пів гектара землі по вулиці Глушець, гучних корупційних скандалів з заступниками міського голови та голови земельної комісії в мене виникає питання – в кого ви на зарплаті, Ігор Поліщук?» - резюмує Тарас Яковлев.