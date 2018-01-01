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У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому

У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому
У Володимирі-Волинському волинянин втерся у довіру до місцевої жительки та обікрав її.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Зловмисник незаконно заволодів її ноутбуком. Окрім того, зловмисник викрав з помешкання жінки мобільний телефон і фотоапарат.

Сума завданих збитків становить майже 10 тис. грн.

Потерпіла звернулася з відповідною заявою до поліції. Правоохоронці встановили причетність до вказаних правопорушень місцевого 28-річного жителя.

Слідчі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: поліція, Володимир, крадій, злодій
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