У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому





Про це повідомили у



Зловмисник незаконно заволодів її ноутбуком. Окрім того, зловмисник викрав з помешкання жінки мобільний телефон і фотоапарат.



Сума завданих збитків становить майже 10 тис. грн.



Потерпіла звернулася з відповідною заявою до поліції. Правоохоронці встановили причетність до вказаних правопорушень місцевого 28-річного жителя.



Слідчі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.



Зловмиснику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському волинянин втерся у довіру до місцевої жительки та обікрав її.Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.Зловмисник незаконно заволодів її ноутбуком. Окрім того, зловмисник викрав з помешкання жінки мобільний телефон і фотоапарат.Сума завданих збитків становить майже 10 тис. грн.Потерпіла звернулася з відповідною заявою до поліції. Правоохоронці встановили причетність до вказаних правопорушень місцевого 28-річного жителя.Слідчі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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