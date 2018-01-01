У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому
Сьогодні, 16:44
У Володимирі-Волинському волинянин втерся у довіру до місцевої жительки та обікрав її.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Зловмисник незаконно заволодів її ноутбуком. Окрім того, зловмисник викрав з помешкання жінки мобільний телефон і фотоапарат.
Сума завданих збитків становить майже 10 тис. грн.
Потерпіла звернулася з відповідною заявою до поліції. Правоохоронці встановили причетність до вказаних правопорушень місцевого 28-річного жителя.
Слідчі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Зловмисник незаконно заволодів її ноутбуком. Окрім того, зловмисник викрав з помешкання жінки мобільний телефон і фотоапарат.
Сума завданих збитків становить майже 10 тис. грн.
Потерпіла звернулася з відповідною заявою до поліції. Правоохоронці встановили причетність до вказаних правопорушень місцевого 28-річного жителя.
Слідчі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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