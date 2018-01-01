Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Сьогодні, 19:52
Атракціони, що знаходяться у луцькому центральному парку, виставили на продаж.
Оголошення з'явилося на популярному ресурсі розміщення безкоштовних оголошень OLX.
Так, найдешевші гойдалки можна придати за 2 тисячі доларів, а найдорожчий атракціон за 20 тисяч умовних одиниць.
Всього на продаж виставили вісім одиниць. Оголошення опублікували ще 17 травня.
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Оголошення з'явилося на популярному ресурсі розміщення безкоштовних оголошень OLX.
Так, найдешевші гойдалки можна придати за 2 тисячі доларів, а найдорожчий атракціон за 20 тисяч умовних одиниць.
Всього на продаж виставили вісім одиниць. Оголошення опублікували ще 17 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І хто цей іржавий металобрухт купить?За коники правлять як за непогане авто.Добре,що сіно не їдять.
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