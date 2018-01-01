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Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО

Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Атракціони, що знаходяться у луцькому центральному парку, виставили на продаж.

Оголошення з'явилося на популярному ресурсі розміщення безкоштовних оголошень OLX.

Так, найдешевші гойдалки можна придати за 2 тисячі доларів, а найдорожчий атракціон за 20 тисяч умовних одиниць.

Всього на продаж виставили вісім одиниць. Оголошення опублікували ще 17 травня.

Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО


Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО


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Теги: Центральний парк, продаж, розваги
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Коментарі 1
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І хто цей іржавий металобрухт купить?За коники правлять як за непогане авто.Добре,що сіно не їдять.
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