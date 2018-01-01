Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО





Оголошення з'явилося на популярному ресурсі розміщення безкоштовних оголошень OLX.



Так, найдешевші гойдалки можна придати за 2 тисячі доларів, а найдорожчий атракціон за 20 тисяч умовних одиниць.



Всього на продаж виставили вісім одиниць. Оголошення опублікували ще 17 травня.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атракціони, що знаходяться у луцькому центральному парку, виставили на продаж.Оголошення з'явилося на популярному ресурсі розміщення безкоштовних оголошень OLX.Так, найдешевші гойдалки можна придати за 2 тисячі доларів, а найдорожчий атракціон за 20 тисяч умовних одиниць.Всього на продаж виставили вісім одиниць. Оголошення опублікували ще 17 травня.

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