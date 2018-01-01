Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО





Про це йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.



Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.



Як розпочався фестиваль – на відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався фестиваль повітряних куль. На Театральному майдані зібралися сотні людей поспостерігати за стартом перших куль.Про це йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.Як розпочався фестиваль – на відео.

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