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Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО

Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО
У Луцьку розпочався фестиваль повітряних куль. На Театральному майдані зібралися сотні людей поспостерігати за стартом перших куль.

Про це йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.

Як розпочався фестиваль – на відео.


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Теги: повітряна куля, Луцьк
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