В Одесі чоловік убив безхатька, котрий просив дітей не кидати у нього каміння. ВІДЕО





Трагедія сталася у сквері в центральній частині міста, - йдеться в сюжеті



Очевидці кажуть, що на лавці сиділи безхатченки, в яких діти почали жбурляти каміння. Один з безпритульних підійшов до батьків, які сиділи поруч в кафе, і попросив вгамувати сина. "Він зробив зауваження їм, попросив, щоби вони попросили свого малюка, щоби він не кидав каміння в них. Ну, замість того, щоби зробити зауваження, він ударив його. Той упав і вдарився головою", - розповів бармен Олександр Тіхончик.



Побачивши, що безхатченко лежить і не рухається, чоловік намагався його привести до тями: обливав водою, але потім просто пішов геть. Утікача шукали кінологи з собаками, проте наразі безуспішно. "Батько хлопчика, зрозумівши, що він скоїв, що чоловік уже не жилець, із місця скоєння злочину зник. Про підозру повідомлено заочно, так як злочинець переховується від органів досудового розслідування", - розповіла керівник слідчого управління ГУНП України в Одеській області Інна Власова.



Знайомі втікача кажуть, що той убив ненавмисне, а сам є моряком, котрий щойно повернувся з рейсу. Вони також нарікають на безхатченків, котрі постійно перебувають у сквері, часто випивають і чіпляються до дітей. "Вони всі напівкаліки-напівінваліди. Звичайно, тут можна впасти і вдаритися головою. Але щоби ця людина взяла і вбила – я не повірю в це. Я знаю цю родину, дуже порядна родина", - стверджує одеситка Олена Діногло.



Натомість працівники сусіднього бару переконують, що саме того безхатька ніколи не бачили п’яним – він був завжди охайно вдягнений і нікого не чіпав. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваного, а експерти встановлюють, внаслідок чого сталася смерть безхатченка – від цього залежатиме ступінь покарання кривдника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі діти закидали камінням безхатька, але замість угамувати кривдників батько одного з них ударив безпритульного чоловіка. Постраждалого намагалися реанімувати, однак той помер.Трагедія сталася у сквері в центральній частині міста, - йдеться в сюжеті ТСН Очевидці кажуть, що на лавці сиділи безхатченки, в яких діти почали жбурляти каміння. Один з безпритульних підійшов до батьків, які сиділи поруч в кафе, і попросив вгамувати сина. "Він зробив зауваження їм, попросив, щоби вони попросили свого малюка, щоби він не кидав каміння в них. Ну, замість того, щоби зробити зауваження, він ударив його. Той упав і вдарився головою", - розповів бармен Олександр Тіхончик.Побачивши, що безхатченко лежить і не рухається, чоловік намагався його привести до тями: обливав водою, але потім просто пішов геть. Утікача шукали кінологи з собаками, проте наразі безуспішно. "Батько хлопчика, зрозумівши, що він скоїв, що чоловік уже не жилець, із місця скоєння злочину зник. Про підозру повідомлено заочно, так як злочинець переховується від органів досудового розслідування", - розповіла керівник слідчого управління ГУНП України в Одеській області Інна Власова.Знайомі втікача кажуть, що той убив ненавмисне, а сам є моряком, котрий щойно повернувся з рейсу. Вони також нарікають на безхатченків, котрі постійно перебувають у сквері, часто випивають і чіпляються до дітей. "Вони всі напівкаліки-напівінваліди. Звичайно, тут можна впасти і вдаритися головою. Але щоби ця людина взяла і вбила – я не повірю в це. Я знаю цю родину, дуже порядна родина", - стверджує одеситка Олена Діногло.Натомість працівники сусіднього бару переконують, що саме того безхатька ніколи не бачили п’яним – він був завжди охайно вдягнений і нікого не чіпав. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваного, а експерти встановлюють, внаслідок чого сталася смерть безхатченка – від цього залежатиме ступінь покарання кривдника.

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