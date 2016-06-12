Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату
Сьогодні, 01:06
У Луцьку на вулиці Теремнівській жінка влаштувала точку продажу сурогатного алгоколю.
Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Ця жінка дістала "своїм бізнесом та товаром" всю вулицю.
Поскаржилися на неї сусіди, які не мають спокою від такого сусідства.
Сьогодні дану точку ми накрили. Пані ну дуже агресивна, пробувала битись і кусатись", - йдеться у дописі.
Окрім того, муніципали також оприлюднили фото "героїні" та сурогату.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Ця жінка дістала "своїм бізнесом та товаром" всю вулицю.
Поскаржилися на неї сусіди, які не мають спокою від такого сусідства.
Сьогодні дану точку ми накрили. Пані ну дуже агресивна, пробувала битись і кусатись", - йдеться у дописі.
Окрім того, муніципали також оприлюднили фото "героїні" та сурогату.
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