У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО
Сьогодні, 09:29
У Луцьку зіткнулися позашляховик Volvo та пасажирський автобус.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Набережній 17 червня, повідомляють Волинські новини.
Від удару права частина автомобіля повністю розтрощена.
На місці працюють поліція і пожежники.
Про стан водіїв та пасажирів наразі невідомо, більше інформації – згодом.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Набережній 17 червня, повідомляють Волинські новини.
Від удару права частина автомобіля повністю розтрощена.
На місці працюють поліція і пожежники.
Про стан водіїв та пасажирів наразі невідомо, більше інформації – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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