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У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО

У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО
У Луцьку зіткнулися позашляховик Volvo та пасажирський автобус.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Набережній 17 червня, повідомляють Волинські новини.

Від удару права частина автомобіля повністю розтрощена.

На місці працюють поліція і пожежники.

Про стан водіїв та пасажирів наразі невідомо, більше інформації – згодом.
У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО
У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО
У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО

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Теги: аварія, дтп
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