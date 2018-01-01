У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Набережній 17 червня, повідомляють



Від удару права частина автомобіля повністю розтрощена.



На місці працюють поліція і пожежники.



Про стан водіїв та пасажирів наразі невідомо, більше інформації – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися позашляховик Volvo та пасажирський автобус.Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Набережній 17 червня, повідомляють Волинські новини Від удару права частина автомобіля повністю розтрощена.На місці працюють поліція і пожежники.Про стан водіїв та пасажирів наразі невідомо, більше інформації – згодом.

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