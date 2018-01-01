День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах
Сьогодні, 15:00
17 червня відзначають Міжнародний день батька. Не оминули свято й відомі волиняни.
Татусі з радістю вітають один одного та хизуються світлинами зі своїми чадами.
Депутат Луцькради Євген Ткачук:
Очільник ГО "Луцька міська оранізація Спілки воїнів АТО Волині" Олег Кобилинський:
Заступник міського голови Луцька Григорій Недопад:
Професор Луцького національного технічного університету Тарас Божидарнік:
Луцький активіст Володимир Бут-Гусаїм:
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Татусі з радістю вітають один одного та хизуються світлинами зі своїми чадами.
Депутат Луцькради Євген Ткачук:
Очільник ГО "Луцька міська оранізація Спілки воїнів АТО Волині" Олег Кобилинський:
Заступник міського голови Луцька Григорій Недопад:
Професор Луцького національного технічного університету Тарас Божидарнік:
Луцький активіст Володимир Бут-Гусаїм:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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