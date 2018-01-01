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День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах

День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах
17 червня відзначають Міжнародний день батька. Не оминули свято й відомі волиняни.

Татусі з радістю вітають один одного та хизуються світлинами зі своїми чадами.

Депутат Луцькради Євген Ткачук:
День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах

Очільник ГО "Луцька міська оранізація Спілки воїнів АТО Волині" Олег Кобилинський:
День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах

Заступник міського голови Луцька Григорій Недопад:
День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах

Професор Луцького національного технічного університету Тарас Божидарнік:
День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах

Луцький активіст Володимир Бут-Гусаїм:
День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах

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Теги: день батька, волиняни
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