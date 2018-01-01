У Луцьку діти без учнівських квитків мають повністю платити за проїзд, - чиновник





Про це заявив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Олександр Озінович у програмі "Тема дня", пише



"Сьогодні немає жодної проблеми виготовити такий квиток у будь-якій школі, будь-якому навчальному закладі", – наголосив він.



Із його слів, на сьогодні на державному рівні не регламентується пільга для дітей.



"Кабінетом Міністрів внесено зміни щодо розрахунку вартості проїзду, де навіть була забрана норма, що вартість студентського/учнівського квитка має становити 25 % від повної вартості квитка. Разом із тим законом України передбачено, що орган місцевого самоврядування може забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місць навчання і додому в порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, те передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів. Тобто на сьогодні виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яким регламентує, що за умови наявності учнівського чи студентського квитка діти до 18 років їздять за 2 гривні. Це своєрідна пільга, надана виконкомом", – пояснив Озінович.



Як розповів він, у попередньому проекті рішення була норма, що 2 гривні платять діти від 6 до 14 років у навчальний період, а в літній період платять 3 гривні.

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