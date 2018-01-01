Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО





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Селище вважають найдавнішою заселеною територією Волині. Турійськ був потужним культурно-історичним та економічним центром Волині.



Майже сто років тому на території Турійська розміщувалися мукомольний комбінат, католицька церква, пекарня, синагога, перукарня, магазинчики.

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