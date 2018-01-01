вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО

Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Показали світлини, які зображують повсякденне життя Турійщини 1920-х років.

Про це пише Район.Турійськ.

Селище вважають найдавнішою заселеною територією Волині. Турійськ був потужним культурно-історичним та економічним центром Волині.

Майже сто років тому на території Турійська розміщувалися мукомольний комбінат, католицька церква, пекарня, синагога, перукарня, магазинчики.
Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Житлові будинки та їх мешканці
Житлові будинки та їх мешканці
Синагога
Синагога
Перукарня
Перукарня
Будівля пекарні
Будівля пекарні
Життя в передмісті
Життя в передмісті
Магазинчик
Магазинчик
Мукомольний комбінат
Мукомольний комбінат
Католицька церква
Католицька церква
Біля магазину
Біля магазину
Будинок Блумкранцца
Будинок Блумкранцца

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофото, Турійськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:56
Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу
Сьогодні, 20:17
У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм
Сьогодні, 19:36
Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування*
Сьогодні, 19:16
Погода у Луцьку на понеділок, 18 червня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
16 червень, 22:16
Волиняни та подоляни на світлинах 140-річної давнини. ФОТО Волиняни та подоляни на світлинах 140-річної давнини. ФОТО
10 травень, 06:57
Оперативність понад усе: у Турійському районі буде 2 поліцейські станції Оперативність понад усе: у Турійському районі буде 2 поліцейські станції
05 травень, 11:06
Мешканці Полісся на ретросвітлинах Мешканці Полісся на ретросвітлинах
13 квітень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:56
 0
Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу
Сьогодні, 20:17
 0
У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм
Сьогодні, 19:36
 0
Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування*
Сьогодні, 19:16
 0
Погода у Луцьку на понеділок, 18 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8