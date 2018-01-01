Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:56
Показали світлини, які зображують повсякденне життя Турійщини 1920-х років.
Про це пише Район.Турійськ.
Селище вважають найдавнішою заселеною територією Волині. Турійськ був потужним культурно-історичним та економічним центром Волині.
Майже сто років тому на території Турійська розміщувалися мукомольний комбінат, католицька церква, пекарня, синагога, перукарня, магазинчики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район.Турійськ.
Селище вважають найдавнішою заселеною територією Волині. Турійськ був потужним культурно-історичним та економічним центром Волині.
Майже сто років тому на території Турійська розміщувалися мукомольний комбінат, католицька церква, пекарня, синагога, перукарня, магазинчики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:56
Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу
Сьогодні, 20:17
У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм
Сьогодні, 19:36
Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування*
Сьогодні, 19:16
Погода у Луцьку на понеділок, 18 червня
Сьогодні, 19:00