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В Одеській області зіткнулися Москвич та ВАЗ: загинув чоловік. ФОТО

В Одеській області зіткнулися Москвич та ВАЗ: загинув чоловік. ФОТО
У місті Болград Одеської області зіткнулися два легковики. Внаслідок аварії водій "Москвича" загинув на місці.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Одеській області.

Попередньо встановили, що 40-річний мешканець Болградсього району, керуючи автомобілем марки «Москвич», при виїзді з м. Болград виїхав на зустрічну смугу, по якій у той час рухався автомобіль марки «ВАЗ Пріора» під керуванням 55-річного мешканця м. Болград, та скоїв зіткнення з вказаним транспортним засобом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Москвич» помер у лікарні. Трьох пасажирів даного автомобіля 44, 47 та 57 років, а також водія та пасажира автомобіля «ВАЗ Пріора» госпіталізували до Болградської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню.

«На даний час з'ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», - повідомив заступник начальника Болградського ВП Їзмаїльського ВП майор поліції Єдаков М. А.
В Одеській області зіткнулися Москвич та ВАЗ: загинув чоловік. ФОТО
В Одеській області зіткнулися Москвич та ВАЗ: загинув чоловік. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП
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