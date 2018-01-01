вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – тиждень переваг*

У «ПортCity» – тиждень переваг*
У торгово-розважальному центрі ПортCity до кінця липня діє "тиждень переваг".

Щопонеділка: у боулінг клуб StrikeCity – на все 1+1 (окрім суши та барного меню);

Щовівторка: у кінотеатрі PremierCity – найнижчі ціни на кіно. Сеанси до 18:00 - 35 грн, сеанси після 18:00 – 50 грн.

Щосереди: у боулінг клубі StrikeCity – «День Боулера». Найнижчі ціни на боулінг для власників клубних карт – 75грн/година гри.

Щочетверга: у ресторація Брама – знижка 50% на все меню гарячої лінії.

Обирайте дозвілля до смаку та відпочивайте вигідно разом з ТРЦ ПортСity.
У «ПортCity» – тиждень переваг*
У «ПортCity» – тиждень переваг*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Замість Світязя – Дністер: на Шацьких озерах продають «фейкові» сувеніри
Сьогодні, 12:05
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 12:03
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Сьогодні, 11:49
У Любомльській РДА буде новий керівник
Сьогодні, 11:34
На трасі Київ-Ковель згорів автомобіль
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
Гід по знижках від ПортCity* Гід по знижках від ПортCity*
15 червень, 17:30
У «ПортCity» – тиждень переваг* У «ПортCity» – тиждень переваг*
15 червень, 09:36
У «ПортCity» - «День шопоголіка»* У «ПортCity» - «День шопоголіка»*
14 червень, 21:02
У FigliMigli – безлімітний тариф* У FigliMigli – безлімітний тариф*
13 червень, 20:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Талант бути простим: як господарює аграрій Валерій Діброва
Сьогодні, 12:20
 0
Замість Світязя – Дністер: на Шацьких озерах продають «фейкові» сувеніри
Сьогодні, 12:05
 0
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 12:03
 0
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Сьогодні, 11:49
 0
У Любомльській РДА буде новий керівник
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8