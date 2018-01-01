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На Волині від африканської чуми загинули дикі свині

На Волині від африканської чуми загинули дикі свині
На Волині неподалік села Бережці Любомльського району вартові кордону знайшли два трупи диких свиней, згодом виявили ще дві тушки.

Про це повідомляє Кордон.

За словами начальника Любомльського районного управління Держпродспоживслужби Миколи Вавриша, на місце події одразу виїхала група фахівців, які згодом виявили ще два трупи.

"У тварин були відібрані проби. Наступного дня нам надійшов результат: дикі свині загинули від африканської чуми. Зараз впроваджується комплекс протиепізоотичних заходів. У прикордонній зоні відстріляють усіх диких свиней, щоб запобігти подальшому розповсюдженню небезпечної хвороби, вакцини від якої, на жаль, немає", - зауважив Вавриш.

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Теги: африканська чума свиней, тварини, Бережці
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