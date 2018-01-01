Я не подумав, що це викладуть у Фейсбуці, – президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію на ЧС
Сьогодні, 12:40
Президент Асоціації міні-футболу Волині, учасник АТО Сергій Голоскоков, який вболівав за збірну Росії на Чемпіонаті світу з футболу, пояснив, чому виклав у мережу фотографії із триколором.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Нагадаємо, Сергій Голоскоков оприлюднив фото, на яких видно, що він разом з іншими чоловіками із триколором в руках підтримує країну-агресора під час Чемпіонату світу. Обурення такими діями Сергія Голоскокова висловили волинські атовці на сторінці громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.
«В той час, коли на Горохівщині ховають героя Вільчинського Миколу Григоровича, загиблого від кулі снайпера, на Волині помирають 2 демобілізовані захисники, на сході знову 2 - 200, 6 - 300, вболівати за країну агресора, радіти його успіхам, публічно фотографуватися з триколором та виставляти фото в мережу — надзвичайно обурливий факт. Якщо Сергій заплутався, тоді в нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися або Україна, в якій він живе, працює, захищає, або Росія – вокзал, валіза. Щодо даного факту просимо зацікавитися працівників СБУ його діяльністю та бачення себе в Україні», - йшлося у дописі.
Сам же Сергій Голоскоков розповів, що вважає, що спорт – поза політикою. За його словами, матч за учасю Росії він дивився разом зі своїми друзями з цієї країни, які якраз перебували у Луцьку.
"На їх запрошення я прийшов і разом з ними дивився цей мат. коли робили цю фотосесію, я не став відмовлятися і знявся. Єдине, що я не подумав, що вони могли викласти цю фотокартку у Фейсбуці", - каже Голоскоков.
Чоловік – росіянин, втім давно переїхав до України, змінив громадянство на українське, розмовляє державною мовою, і навіть брав участь в АТО, тоді, коли нібито патріоти від отримання повісток переховувались. Додає, любов до країни не вимірюється тим хто і що дивиться по телевізору.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Нагадаємо, Сергій Голоскоков оприлюднив фото, на яких видно, що він разом з іншими чоловіками із триколором в руках підтримує країну-агресора під час Чемпіонату світу. Обурення такими діями Сергія Голоскокова висловили волинські атовці на сторінці громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.
«В той час, коли на Горохівщині ховають героя Вільчинського Миколу Григоровича, загиблого від кулі снайпера, на Волині помирають 2 демобілізовані захисники, на сході знову 2 - 200, 6 - 300, вболівати за країну агресора, радіти його успіхам, публічно фотографуватися з триколором та виставляти фото в мережу — надзвичайно обурливий факт. Якщо Сергій заплутався, тоді в нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися або Україна, в якій він живе, працює, захищає, або Росія – вокзал, валіза. Щодо даного факту просимо зацікавитися працівників СБУ його діяльністю та бачення себе в Україні», - йшлося у дописі.
Сам же Сергій Голоскоков розповів, що вважає, що спорт – поза політикою. За його словами, матч за учасю Росії він дивився разом зі своїми друзями з цієї країни, які якраз перебували у Луцьку.
"На їх запрошення я прийшов і разом з ними дивився цей мат. коли робили цю фотосесію, я не став відмовлятися і знявся. Єдине, що я не подумав, що вони могли викласти цю фотокартку у Фейсбуці", - каже Голоскоков.
Чоловік – росіянин, втім давно переїхав до України, змінив громадянство на українське, розмовляє державною мовою, і навіть брав участь в АТО, тоді, коли нібито патріоти від отримання повісток переховувались. Додає, любов до країни не вимірюється тим хто і що дивиться по телевізору.
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Коментарі 5
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У Сергія проблеми з хребтом, офіцер-підводник, а від АТо не закосив.
Думаю, що і друзі порядні люди, раз приїхали в Україну під час війни.
Ну налажали по простоті.
Справжній сепар !!!