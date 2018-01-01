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Я не подумав, що це викладуть у Фейсбуці, – президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію на ЧС

Я не подумав, що це викладуть у Фейсбуці, – президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію на ЧС
Президент Асоціації міні-футболу Волині, учасник АТО Сергій Голоскоков, який вболівав за збірну Росії на Чемпіонаті світу з футболу, пояснив, чому виклав у мережу фотографії із триколором.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нагадаємо, Сергій Голоскоков оприлюднив фото, на яких видно, що він разом з іншими чоловіками із триколором в руках підтримує країну-агресора під час Чемпіонату світу. Обурення такими діями Сергія Голоскокова висловили волинські атовці на сторінці громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.

«В той час, коли на Горохівщині ховають героя Вільчинського Миколу Григоровича, загиблого від кулі снайпера, на Волині помирають 2 демобілізовані захисники, на сході знову 2 - 200, 6 - 300, вболівати за країну агресора, радіти його успіхам, публічно фотографуватися з триколором та виставляти фото в мережу — надзвичайно обурливий факт. Якщо Сергій заплутався, тоді в нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися або Україна, в якій він живе, працює, захищає, або Росія – вокзал, валіза. Щодо даного факту просимо зацікавитися працівників СБУ його діяльністю та бачення себе в Україні», - йшлося у дописі.

Сам же Сергій Голоскоков розповів, що вважає, що спорт – поза політикою. За його словами, матч за учасю Росії він дивився разом зі своїми друзями з цієї країни, які якраз перебували у Луцьку.

"На їх запрошення я прийшов і разом з ними дивився цей мат. коли робили цю фотосесію, я не став відмовлятися і знявся. Єдине, що я не подумав, що вони могли викласти цю фотокартку у Фейсбуці", - каже Голоскоков.

Чоловік – росіянин, втім давно переїхав до України, змінив громадянство на українське, розмовляє державною мовою, і навіть брав участь в АТО, тоді, коли нібито патріоти від отримання повісток переховувались. Додає, любов до країни не вимірюється тим хто і що дивиться по телевізору.


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Теги: Сергій Голосковов, Чемпіонат світу, Росія, Волинь
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Коментарі 5
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Та вболівай ти за кого хочешь, хоч за збірну Гондурасу! Тільки навіщо фотографуватись на тлі прапору країни-агресора? Це не просто аморально, а все одно, що червоною ганчіркою перед биком розмахувати. Маєш українське громадянство - будь добрий фотографуйся на тлі державних кольорів.
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Не винуватий він, що друзі його зфоткали.
У Сергія проблеми з хребтом, офіцер-підводник, а від АТо не закосив.
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Сергій не росіянин. Він закінчив луцьку школу, знаю його вже 40 років.
Думаю, що і друзі порядні люди, раз приїхали в Україну під час війни.
Ну налажали по простоті.
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Ніхто нікуди не приіжав інший чоловік на фото живе і працює в Луцьку і всіма своїми діями любить Расею!!!!!
Справжній сепар !!!
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Певно, це не просто "налажали"... Або недолугість, або відверта провокація. "Ватні" ЗМІ їм щиро подякують... А те що він був учасником АТО тільки додає цій події пікантності...
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