Волинянці за посіяний мак «світить» штраф
Сьогодні, 13:18
На Волині поліцейські виявили незаконні посіви маку
Так, на присадибній ділянці 56-річної жительки одного із сіл району виявили близько 90 рослин дикорослого маку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські за невжиття волинянкою заходів щодо знищення маку на присадибній ділянці склали адмінпротокол за ч.2 ст.106-1 КУпАП. Санкція статті передбачає до 510 грн. штрафу.
У Любешівському районі поліцейські склали два адмінпротоколи за ч. 2 ст. 106-1 КУпАП за фактами незаконних посівів майже 200 стебел снотворного маку. Усі рослини вилучені та будуть знищені.
Нагадуємо, що на території Волинської області проходять операції під умовною назвою «Мак» яка триватиме по 27 вересня.
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Так, на присадибній ділянці 56-річної жительки одного із сіл району виявили близько 90 рослин дикорослого маку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські за невжиття волинянкою заходів щодо знищення маку на присадибній ділянці склали адмінпротокол за ч.2 ст.106-1 КУпАП. Санкція статті передбачає до 510 грн. штрафу.
У Любешівському районі поліцейські склали два адмінпротоколи за ч. 2 ст. 106-1 КУпАП за фактами незаконних посівів майже 200 стебел снотворного маку. Усі рослини вилучені та будуть знищені.
Нагадуємо, що на території Волинської області проходять операції під умовною назвою «Мак» яка триватиме по 27 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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