вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянці за посіяний мак «світить» штраф

Волинянці за посіяний мак «світить» штраф
На Волині поліцейські виявили незаконні посіви маку

Так, на присадибній ділянці 56-річної жительки одного із сіл району виявили близько 90 рослин дикорослого маку, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські за невжиття волинянкою заходів щодо знищення маку на присадибній ділянці склали адмінпротокол за ч.2 ст.106-1 КУпАП. Санкція статті передбачає до 510 грн. штрафу.

У Любешівському районі поліцейські склали два адмінпротоколи за ч. 2 ст. 106-1 КУпАП за фактами незаконних посівів майже 200 стебел снотворного маку. Усі рослини вилучені та будуть знищені.

Нагадуємо, що на території Волинської області проходять операції під умовною назвою «Мак» яка триватиме по 27 вересня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мак, поліція, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер український поет Іван Драч
Сьогодні, 13:32
Волинянці за посіяний мак «світить» штраф
Сьогодні, 13:18
На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації
Сьогодні, 13:16
У луцькому «Промені» – презентація виставки*
Сьогодні, 13:04
Відплив на 500 метрів: у Світязі втопився 25-річний лучанин
Сьогодні, 12:46
Схожі новини
​На Волині шукають мак та коноплю ​На Волині шукають мак та коноплю
23 травень, 2016, 16:32
На Волині поліція знищила посіви маку у полі На Волині поліція знищила посіви маку у полі
18 червень, 14:53
У Луцьку водій автобусу висадив пасажирів не на зупинці та отримав штраф. ФОТО У Луцьку водій автобусу висадив пасажирів не на зупинці та отримав штраф. ФОТО
16 травень, 17:08
Волинянкам за плантації маку «світить» 7 років тюрми Волинянкам за плантації маку «світить» 7 років тюрми
14 липень, 2017, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер український поет Іван Драч
Сьогодні, 13:32
 0
Волинянці за посіяний мак «світить» штраф
Сьогодні, 13:18
 0
На Волині 2-річна дитина впала з драбини та померла у реанімації
Сьогодні, 13:16
 0
У луцькому «Промені» – презентація виставки*
Сьогодні, 13:04
 0
Відплив на 500 метрів: у Світязі втопився 25-річний лучанин
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8