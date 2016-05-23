Волинянці за посіяний мак «світить» штраф

На Волині поліцейські виявили незаконні посіви макуТак, на присадибній ділянці 56-річної жительки одного із сіл району виявили близько 90 рослин дикорослого маку, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські за невжиття волинянкою заходів щодо знищення маку на присадибній ділянці склали адмінпротокол за ч.2 ст.106-1 КУпАП. Санкція статті передбачає до 510 грн. штрафу.У Любешівському районі поліцейські склали два адмінпротоколи за ч. 2 ст. 106-1 КУпАП за фактами незаконних посівів майже 200 стебел снотворного маку. Усі рослини вилучені та будуть знищені.Нагадуємо, що на території Волинської області проходять операції під умовною назвою «Мак» яка триватиме по 27 вересня.