На Волині Fiat виїхав на зустрічну смугу і влетів у Volkswagen
Сьогодні, 14:48
На трасі Шацьк-Світязь зіткнулися два легковики.
Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
Водій Fiat - 33-річний житель села Світязь, - не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, яким керував житель Ковельського району.
Потерпілих немає. Автомобілі зазначи механічних ушкоджень.
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Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
Водій Fiat - 33-річний житель села Світязь, - не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, яким керував житель Ковельського району.
Потерпілих немає. Автомобілі зазначи механічних ушкоджень.
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