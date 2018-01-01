На Волині Fiat виїхав на зустрічну смугу і влетів у Volkswagen





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



Водій Fiat - 33-річний житель села Світязь, - не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, яким керував житель Ковельського району.



Потерпілих немає. Автомобілі зазначи механічних ушкоджень.

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