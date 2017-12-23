Надувний басейн і велосипед: просять здійснити мрії дітей волинських атовців





Про це написала Тетяна Должко у соцмережі



Зокрема, для реабілітації 3-річної Єва Марчук, яка перенесла важку травму головного мозку після народження, потрібен невеличкий надувний басейн.



А п'ятирічному сину загиблого волинянина Олега Пушкарука

потрібен двоколісний велосипед.



Нагадаємо, що 13-го травня у Нововолинську



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