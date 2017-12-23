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Надувний басейн і велосипед: просять здійснити мрії дітей волинських атовців

Надувний басейн і велосипед: просять здійснити мрії дітей волинських атовців
На Волині волонтери просять допомогти двом сім'ям атовців.

Про це написала Тетяна Должко у соцмережі facebook.

Зокрема, для реабілітації 3-річної Єва Марчук, яка перенесла важку травму головного мозку після народження, потрібен невеличкий надувний басейн.

А п'ятирічному сину загиблого волинянина Олега Пушкарука
потрібен двоколісний велосипед.

Нагадаємо, що 13-го травня у Нововолинську поховали Олега Пушкарука, який загинув у воєнних діях поблизу Золотого Луганської області.

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Теги: допомога, діти, атовці
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