Надувний басейн і велосипед: просять здійснити мрії дітей волинських атовців
Сьогодні, 16:01
На Волині волонтери просять допомогти двом сім'ям атовців.
Про це написала Тетяна Должко у соцмережі facebook.
Зокрема, для реабілітації 3-річної Єва Марчук, яка перенесла важку травму головного мозку після народження, потрібен невеличкий надувний басейн.
А п'ятирічному сину загиблого волинянина Олега Пушкарука
потрібен двоколісний велосипед.
Нагадаємо, що 13-го травня у Нововолинську поховали Олега Пушкарука, який загинув у воєнних діях поблизу Золотого Луганської області.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ ЄВИ МАРЧУК
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Про це написала Тетяна Должко у соцмережі facebook.
Зокрема, для реабілітації 3-річної Єва Марчук, яка перенесла важку травму головного мозку після народження, потрібен невеличкий надувний басейн.
А п'ятирічному сину загиблого волинянина Олега Пушкарука
потрібен двоколісний велосипед.
Нагадаємо, що 13-го травня у Нововолинську поховали Олега Пушкарука, який загинув у воєнних діях поблизу Золотого Луганської області.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ ЄВИ МАРЧУК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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